«Киноэкипаж» стартовал с Байконура к МКС

Российский «киноэкипаж» с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым стартовал к МКС.

Предполагается, что через девять с половиной минут «Союз МС-19» достигнет околоземной орбиты и возьмет курс на МКС. Стыковка со станцией произойдет примерно через 3 часа 17 минут с момента взлета.

Открытие люков и переход экипажа на борт станции запланировано на 17:05. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС составит не менее 12 суток. Экипаж займется съемками первого художественного фильма в космосе «Вызов» — картине о женщине-медике, которой пришлось срочно отправиться в космос, чтобы помочь космонавту.

Пересильд, Шипенко и Шкаплеров отправились на космодром под традиционную песню «Трава у дома». Проводить «киноэкипаж» приехали их семьи. В частности, дети Юлии Пересильд и режиссер Алексей Учитель.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин лично присутствовал на космодроме при старте. Он назвал полет «киноэкипажа» в космос особой миссией, а эмоциональное состояние участников космического полета перед полетом оценил как штатное.