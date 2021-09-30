Шац уехал из Москвы после развода с Лазаревой

Телеведущий Михаил Шац после развода со своей коллегой по экрану Татьяной Лазаревой уехал из Москвы, сообщает «СтарХит».

В Москве артист прожил 25 лет, а теперь поселился в родном для него Санкт-Петербурге. «Мише захотелось перебраться в родительскую квартиру, пожить там. Она находится в самом центре Питера, плюс вокруг такие места, с которыми связано много воспоминаний из детства. В Москву Михаил планирует прилетать по работе, проекты никуда не делись», — рассказали в окружении экс-пары.

Лазарева живет в столице с тех пор, как младшая дочь Антонина уехала учиться в Лондон. Сюда она вернулась из Испании.

Расстаться Татьяна Лазарева и Михаил Шац решили еще три года назад. В недавнем интервью Лазарева рассказывала, что причиной этого стало ее нестабильное психическое состояние. «Раньше, как только я начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем», – вспоминала Лазарева