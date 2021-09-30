Умер легенда Disney Томми Кирк, которого уволил сам Дисней

Актер Томми Кирк скончался на 80-м году жизни, передает портал TMZ.

Кирк умер в своем доме в Лас-Вегасе, его тело обнаружил сосед. Смерть наступила по естественным причинам.

Кирк прославился, сыграв в вестерне студии Disney «Старый брехун» (1957). Он сыграл главную роль — мальчика, хозяина героической собаки. Он сыграл еще в ряде фильмов Disney, однако в 1964 году его уволил сам основатель студии Уолт Дисней.

СМИ сообщали, что Томми Кирка, которому тогда был 21 год, уволили за гомосексуальность. «Когда мне было 17-18 лет, я наконец признался себе, что я не изменюсь. Я не знал, какие будут у этого последствия, но я чувствовал, что моя карьера в Disney закончена, может быть, и вся актерская карьера», — вспоминал он.

Несмотря на конфликт со студией, в 2006 году Кирк получил награду «Легенда Disney». Она присуждается ежегодно людям, которые сделали экстраординарный и существенный вклад в историю The Walt Disney Company.