Гузеева отказалась от переливания плазмы переболевшего COVID-19 донора

Телеведущая Лариса Гузеева отказалась от проведения процедуры переливания плазмы от донора, переболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19, передает kp.ru.

Она не только отказалась от процедуры, но и запретила врачам проводить ее. «По последним показаниям здоровья, Лариса Андреевна находится в тяжелом состоянии с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19», — рассказал источник в здравоохранении города.

Утверждается, что артистка находится в ясном сознании, показывает удовлетворительный аппетит. Температура тела у нее не поднимается выше 37,5 градусов. Она жалуется только на сухой кашель и общую слабость тела.

62-летнюю народную артистку России Ларису Гузееву госпитализировали вечером 26 сентября. Врачи подтвердили у нее коронавирусную инфекцию. Источник в медицинских кругах рассказывал, что у звезды «сильный стресс», она находится в тяжелом состоянии, и в больнице ей якобы дают успокоительные средства.

Ранее резидент Comedy Club Гарик Харламов пожелал здоровья Ларисе Гузеевой, госпитализированной с коронавирусом. Он поддержал ее, несмотря на то, что нередко публикует высмеивающие ее шоу «Давай поженимся» посты.