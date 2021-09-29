Netflix купил свою первую игровую студию

Стриминговый сервис Netflix приобрел свою первую студию по созданию видеоигр — инди-разработчика Night School Studio. Об этом сообщает Deadline.

«Мы вдохновлены смелой миссией разработчиков – установить новую планку повествования в видеоиграх. Их приверженность художественному мастерству и подтвержденный послужной список делают их бесценными партнерами, поскольку мы вместе развиваем творческие возможности и библиотеку игр Netflix», — заявил вице-президент Netflix по разработке игр Майк Верду.

Night School Studio была основана в 2014 году бывшими сотрудниками Telltale Games и Disney Interactive Studios. За семь лет они успели выпустить приключенческую игру Oxnfree и Afterparty. В текущий момент разработчики заканчивают свою третью игру – Oxnfree 2, которую планируется выпустить в 2022 году.

Ранее Netflix официально объявил о том, что он намерен выйти на рынок видеоигр. первыми начнут выходить проекты для смартфонов и планшетов. Новая категория контента будет доступна всем обычным подписчикам платформы.