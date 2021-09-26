Стало известно, когда выйдет продолжение «Короля тигров»

Стриминговый сервис Netflix анонсировал продолжение «Короля тигров» — документального сериала о владельце частного зоопарка Джо Экзотике, премьера состоится 17 ноября.

Джо Экзотик прославился благодаря документальному сериалу «Король тигров: Убийство, хаос и безумие». По данным стримингового сервиса, в новом сезоне будет «столько же хаоса и безумия», сколько и в первом сезоне.

Пока неясно, о чем конкретно может быть второй сезон. В центре одноминутного трейлера Netflix по-прежнему главный герой Джо Экзотик, но сейчас он в тюрьме — не исключено, что повествование сосредоточится на этом.

Авторы сообщают, что они ранее «показали лишь то, что на самой поверхности», и «правда» ждет зрителей впереди.

Первая часть «Короля тигров» вышла в марте прошлого года и стала одним из самых популярных сериалов на Netflix — его посмотрели 64 миллиона «семей» за первые четыре недели.

Ранее звезда «Короля тигров» обвинила создателей шоу в предательстве.