Сара Джессика Паркер отреагировала на смерть актера «Секса в большом городе»

Сара Джессика Паркер, исполнившая главную роль в сериале «Секс в большом городе» — журналистки Кэрри Брэдшоу, отреагировала в Instagram на смерть коллеги по съемочной площадке Уилли Гарсона, сыгравшего близкого друга Кэри Стэнфорда Блэтча.

«Это было невыносимо. Иногда молчание тоже заявление. [Заявление] о значимости. О боли. О масштабе потери более чем 30-летней дружбы. …Уилли, я буду скучать по тебе», — написала Паркер.

Ранее звезда «Секса в большом городе» Синтия Никсон (Миранда Хоббс) прокомментировала смерть Гарсона в Twitter. Она также отметила, что грустит по умершему актеру, который был «источником света, дружбы и мудрости шоу-бизнеса».

О смерти Уилли Гарсона стало известно 22 сентября. 57-летний Гарсон также снялся в сериалах «Друзья» и «Белый воротничок». Он играл эпизодические роли в фильмах «День сурка», «Быть Джоном Малковичем» и других.