Суд потребовал проверить Максакову на вменяемость у психиатра

Оперная певица Мария Максакова продолжает судиться с собственными несовершеннолетними детьми за 260-метровую квартиру на Краснопресненской набережной, передает «СтарХит».

Илья и Людмила, дети Максаковой от бизнесмена Владимира Тюрина, требуют от матери в судебном порядке подарить им жилплощадь. Истцы указывают на наличие дарственной, которую артистка когда-то подписала в их пользу. Максакова утверждает, что в тот момент находилась не в себе, и заявила ходатайство о проведении психолого-психиатрической экспертизы.

Суд назначил 44-летней певице обследование в Алексеевской больнице. «Столь щедрый жест с моей стороны даже святой инквизиции показался несколько эксцентричным. Но, как мы помним по предыдущему случаю, результаты усердной и кропотливой работы экспертов судья Кузьмичев может запросто проигнорировать (не транжиря время и деньги налогоплательщиков на изучение всякой заумной писанины), и, руководствуясь исключительно внутренним предубеждением, вынести ошеломляющий по новизне и неожиданности вердикт», — сказала она.

Максакова уточняет, что в документах истцов не учтены ни ее интересы, ни интересы ее 5-летнего сына Ивана, который может остаться без жилплощади.

Максакова также подала к бывшему супругу встречный иск, в котором требует лишить его родительских прав. Ближайшее слушание по этому вопросу назначено на 14 октября.

О том, что сын и дочь судятся с Марией Максаковой, стало известно в апреле.