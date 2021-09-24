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Ольга Бузова перепела песню «Тату» вместе с солисткой дуэта и получила дизлайки

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Новое шоу ТНТ «Звезды в Африке» стартовало. По этому поводу селебрити собрались на вечеринку. Как пишет портал If «Интересные факты», одним из главных гостей стала ведущая проекта Ольга Бузова.

На вечеринке она оказалась в центре внимания из-за очередного перформанса. Вместе с бывшей солисткой группы «Тату» Леной Катиной певица исполнила всем известный хит «Я сошла с ума». Видео дуэта выложили на YouTube. Пока дизлайков у него больше, чем лайков.

Ранее Бузова обиделась на выдавшего ее секрет Пригожина. Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что телеведущая и певица Ольга Бузова перестала здороваться с ним после того, как он рассказал, что роль шпионки Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» изначально была предложена жене Пригожина, певице Валерии.

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