Казахстанский актер Фархат Абдраимов умер на съемках в Грузии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

Причиной смерти 55-летнего артиста, по предварительным данным, стала остановка сердца. «Сегодня около двух часов ночи в одной из гостиниц Тбилиси скончался казахстанский актер Фархат Абдраимов», — уточнили в ведомстве.

Известно, что Абдраимов с 16 мая вместе со съемочной группой находился в Грузии. Теперь посольство окажет необходимое содействие в отправке тела умершего в Алматы.

Абдраимов известен по роли в фильме «Фара», за которую получил награду за лучшую мужскую роль на Московском международном кинофестивале. Также снимался в фильмах «Ирония любви», «Сказ о розовом зайце», сериале «Застава».

У артиста остались жена и двое сыновей.