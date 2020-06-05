На Лободу подали в суд за распространение гей-пропаганды

На поп-исполнительницу Светлану Лободу подали в суд за распространение гей-пропаганды, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Истцу не понравился клип «Суперстар» 2018 года, где девушка сначала застает бойфренда за поцелуем с мужчиной, а после целуется с Лободой.

Возмущенный россиянин требует удалить ролик и выплатить ему 2 млн руб. за моральный ущерб. В суде считают, что признаков пропаганды в клипе нет, иск оставлен без движения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российская модель пожаловалась на угрозы после съемок в клипе Линдеманна

— Появилась информация о снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянках

— Лобода спела на немецком и назвала Линдеманна «своим»