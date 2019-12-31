Вандал повредил картину Пикассо, выставленную в лондонском музее
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Британские власти обвинили 20-летнего Шакила Мэсси в том, что он испортил картину испанского и французского художника Пабло Пикассо «Бюст женщины», выставленную в лондонской галерее Tate Modern. Об этом сообщает телеканал ITV.
Согласно предварительным данным, вандал разрезал картину.
Как стало известно, это произведение искусства уже сняли с показа.
Отмечается, что его стоимость оценивается в порядка £20 млн фунтов.
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