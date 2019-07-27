Артисты Туркмении потребовали пытать противников президента
В Туркмении актеры, певцы и блогеры выпустили видеобращения с просьбой не верить слухам относительно смерти главы республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает «Радио Азатлык».
По их словам, в соцсетях в последнее время распространились недостоверные сообщения о смерти президента.
«У меня к вам просьба, вы этим разговорам не верьте, это ложь», — отметил актер Ягшы Гошунов.
Он подчеркнул, что клеветники туркменского лидера должны быть прокляты, а их лица следует «выжечь каленым железом».
С походим видеобращением выступила и певица Селби Тувакгылыджова, которая выразила надежду на то, что президент будет защищен от предателей родины.
Еще один музыкант Бегмурад Амангулыев заявил, что слухи распространяют «ублюдки и завистливые подлецы».
Ранее СМИ сообщили, что глава Туркменистана якобы скончался.