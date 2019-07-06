Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих

Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох. Видеозапись случившегося опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как во время выпуска новостей в студии началась тряска, а с потолка посыпалась штукатурка.

Кроме того, телеведущая, испугавшись, схватилась за руку коллеги.

В конце концов, они приняли решение приостановить программу, после чего видно, как телеведущая спряталась под стол.

Ранее сообщалось, что рекордное землетрясение содрогнуло Калифорнию.