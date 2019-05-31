Нойз МС пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии

PR-менеджер российского рэпера Нойз МС Елизавета Коровина заявила, что певец пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По ее словам, более подробную информацию рэпер выложит в социальные сети.

Как отмечается, 1 мая состоялся фестиваль Hip-Hop Mayday, на котором образовалась давка, и сотрудники Росгвардии сделали ограждение. После этого ряд участников концерта начали кидать бутылки в сотрудников правоохранительных органов. В итоге, 20 человек были задержаны.

Помимо этого, по словам очевидцев, сотрудники Росгвардии использовали дубинки и шокеры в ходе задержания. Сам рэпер назвал поведение полиции «неприемлемо жестоким».

Однако в самом органе заявили, что сотрудники вели себя «адекватно ситуации».

Ранее сообщалось, что Нойз МС травмировал на своем концерте в Волжском одного из зрителей брошенной в зал микрофонной стойкой.