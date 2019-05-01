Создатели «Игры престолов» оправдываются за битву за Винтерфелл

Оператор-постановщик сериала «Игра престолов» Фабиан Вагнер заступился за вышедшую 29 апреля серию, передает Deadline.

Многие зрители пожаловались, что эпизод был слишком темным и было сложно рассмотреть детали сражения.

Вагнер пояснил, что проблема не в съемках, а в настройках экрана телевизоров.

«Большая проблема заключается в том, что многие люди не знают, как правильно настроить свои телевизоры, — сказал Вагнер Wired UK.

Он добавил, что третий эпизод 8-го сезона был мрачным, чтобы добиться определенного эффекта.