Умер Александр Васильев

В Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет скончался актер Александр Васильев, который снимался в сериале «Улицы разбитых фонарей» и фильме «Особенностях национальной охоты». Об этом сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что также Васильев играл в сериалах «Морские дьяволы», «Агент национальной безопасности», «Черный ворон», «Бандитский Петербург».

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На телеканале напомнили, что Васильев долгое время работал на киностудии «Ленфильм», где пройдет церемония прощания с актером.

Васильев будет похоронен на Смоленском кладбище в среду, 3 апреля.

Причина смерти Васильева в настоящий момент не называется.