Названа стоимость похищенной картины Куинджи

В правоохранительных органах России считают, что картина «Ай-Петри. Крым» художника Архипа Куинджи, которую 27 января неизвестные вынесли из Третьяковской галереи, стоит около $1 млн. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Также в Министерстве культуры России рассказали, что страховая стоимость пропавшего «Ай-Петри. Крым» — 12 млн рублей.

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Ранее вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов прокомментировал кражу картины Куинджи.

В настоящее время полиция по камерам ищет похитителя картины Куинджи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с места событий.