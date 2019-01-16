Стало известно, кто проведет церемонию вручения «Грэмми»

Американская R'n'B-певица Алиша Киз станет ведущий 61-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Об этом она рассказала в строиз в своем инстаграме.

Газета NY Times уточняет, что Киз позвали вести церемонию «Грэмми» на фоне гендерных претензий к ведущим премии.

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«Я очень волнуюсь! У нас столько всего впереди… Знаю, какого это — быть на сцене, гордиться своей работой и признанием», — прокомментировала Киз свое участие в церемонии вручения «Грэмми».

Она также выразила «огромную благодарность» за возможность передать свою «энергию» зрителям церемонии.

37-летняя афроамериканка Киз 15 раз становилась обладателем «Грэмми». Церемония вручения пройдет 10 февраля.

В конце прошлого года стало известно, кто стал номинантом на «Грэмми».