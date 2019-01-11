Рассекречен шорт-лист претендентов на «Евровидение» от России

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В январе телеканал «Россия 1» должен объявить имя артиста, который представит Россию на «Евровидении» в Израиле.

Издание Super опубликовало, как утверждается, достоверный шорт-лист претендентов на участие в международном вокальном конкурсе от России.

В него вошли Александр Панайотов, давно мечтающий выступить на «Евровидении», певица Manizha, звезда реалити-шоу Ольга Бузова, а также Егор Крид, Лена Темникова, уже выступавший на «Евровидении» Филипп Киркоров и Сергей Лазарев.

Ранее Израиль показал логотип «Евровидения-2019».