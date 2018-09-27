В сети появился трейлер новой части «Людей Икс»
В сети появился трейлер очередей части о приключениях супергероев «Люди Икс: Темный Феникс». Ролик размещен на официальной странице 20th Century Fox в YouTube.
В фильме Людям Икс предстоит противостоять члену своей команды Джин Грей, которая обрела суперспособности и превратилась в Темного Феникса. Ее роль исполнила звезда «Игры престолов» Софи Тернер. Также в картине приняли участие Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс и Николас Холт.
Ранее сообщалось, что американская компания MGM представила трейлер второй части спортивной драмы «Крид».