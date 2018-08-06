Марго Робби опубликовала фото в образе Шерон Тейт

Актриса Марго Робби опубликовала кадр со съемок нового фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

На фото Марго Робби стоит в образе Шерон Тейт — супруги Романа Полански, которая была зверски убита в 1969 году членами банды Чарльза Мэнсона.

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Сюжет «Однажды в Голливуде» развивается вокруг убийства актрисы Шэрон Тейт.

Премьера криминальной драмы «Однажды в Голливуде» запланирована на август 2019 года.

Ранее Леонардо Ди Каприо опубликовал первый кадр из нового фильма Квентина Тарантино, в котором снимается с Брэдом Питтом.