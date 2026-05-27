Заработала миллиарды на фарме и доставке еды. Чем известна Юлия Высоцкая и как она построила бизнес?

Массовый зритель узнал о Юлии Высоцкой в начале «нулевых», когда на федеральном телеканале появилось уютное кулинарное шоу «Едим дома!». Кинозрителям она уже была знакома как муза и жена режиссера Андрея Кончаловского. Позже выяснилось, что в свободное от съемок время Высоцкая построила бизнес, включающий десятки компаний. На днях стало известно, что их оборот в 2025 году суммарно превысил 160 млрд рублей. О карьере, бизнесе, личной жизни и семье Юлии Высоцкой — в материале «Газеты.Ru».

Ранние годы и начало карьеры Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая родилась 16 августа 1973 года в Новочеркасске Ростовской области. Родители развелись, когда она была совсем маленькой. Вскоре мать Юлии, Светлана, вышла замуж второй раз — тогда Высоцкой было года три-четыре. Поначалу у девочки складывались хорошие отношения с отчимом, но после рождения сестры Инны найти с ним общий язык стало сложнее. Как позже рассказывала звезда, отчим обладал сложным характером.

«Когда родилась сестра, он, как человек не очень разбирающийся в семейной и детской психологии, провел границу: это — мой ребенок, а это — чужой. И я остро чувствовала это отчуждение. Не то чтобы я страдала, потому что меня любили и дедушка, и бабушка, и мама, но я поняла, что он — не мой человек», — говорила Высоцкая в интервью.

Так как отчим Юлии был военным, семья часто переезжала. Высоцкая училась в школах Тбилиси, Еревана и Баку, сменила семь учебных заведений. Среднюю школу она окончила в Баку в 1990 году. В юности мечтала стать следователем. Но, увидев фильм «Летят журавли», захотела быть актрисой. Девочка активно участвовала в школьной самодеятельности.

После школы Юлия Высоцкая поступила в Белорусскую академию искусств в Минске. В новый город она приехала вместе с мамой, которая обратилась в бюро по аренде жилья и сняла комнату у двух бабушек. Позже, став студенткой, девушка вышла замуж за актера Анатолия Кота — как признавался сам Кот, брак был фиктивным для получения вида на жительство в Белоруссии и работы в местном театре.

«Мы посмеялись и пошли расписываться. Мы однокурсники, мы друзья. У нас не было чувств. Есть женщины, которых мы любим, а есть женщины-друзья. Не помню, сколько лет длился наш так называемый брак и из-за чего он распался»,

— делился актер.

Еще во время учебы в Белорусской академии искусств Юлия Высоцкая делала первые шаги в кино. В 1992 году состоялся ее актерский дебют в фильме «Пойти и не вернуться», причем название оказалось чуть ли не пророческим для самой актрисы. Во время съемок Юлии пришлось погружаться в ледяную воду в гидрокостюме, который оказался бракованным — в итоге девушка чуть не замерзла. Съемочной группе пришлось растирать актрису спиртом.

Окончив академию с отличием в 1995 году, Юлия присоединилась к труппе Белорусского национального академического театра имени Янки Купалы. Там она сыграла Мону в спектакле «Безымянная звезда», мадам Смит в постановке «Лысая певица» и Элисон в пьесе «Оглянись во гневе». Платили в театре немного: Юлия тогда получала около 15 долларов в месяц, «жила» на бульонных кубиках и чае с заменителем сахара.

Но от мечты стать популярной актрисой Высоцкая не отказалась. Одновременно с работой в театре она училась в Лондонской академии музыкального и драматического искусства, которую окончила в 1998 году.

Знакомство с Андреем Кончаловским

Судьбоносная встреча Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского состоялась в 1996 году на сочинском фестивале «Кинотавр». 22-летнюю актрису пригласили представить фильмы со своим участием. Ее заселили в отель «Жемчужина», где жили почти все звезды советского и российского кино, в том числе и 58-летний режиссер. Кончаловского знали не только в России, но и в других странах: он снял «Сибириаду», «Романс о влюбленных» и «Танго и Кэш» с Куртом Расселом и Сильвестром Сталлоне.

Режиссер и актриса столкнулись в лифте: Высоцкая вспоминала, что от Кончаловского исходил свет, и она даже растерялась, встретив именитого режиссера. Сам Андрей Кончаловский описал их первую встречу в мемуарах «Возвышающий обман». Режиссер рассказал, что в тот же первый вечер они поужинали вместе и встретились в его номере.

Так начались их отношения. Кончаловский тогда был женат на дикторе Ирине Мартыновой, но развелся после того, как роман с Высоцкой стал серьезным. Актриса сопровождала Кончаловского во время премьеры «Одиссеи» на Кипре.

После этого актрису все чаще начали замечать в его компании. 36-летняя разница в возрасте пару не смутила, зато вызвала пересуды в обществе. Даже дед Юлии Высоцкой расплакался, узнав о большой разнице в возрасте внучки и ее жениха.

Юлия Высоцкая и режиссер Андрон Кончаловский на Открытом Российском кинофестивале «Кинотавр», 2007 год Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press

Однако мнение окружающих не повлияло на решение пары связать себя узами брака. Режиссер предложил Юлии выйти за него замуж после поездки в Майами, когда та в шутку сказала, что нужно было украсть из отеля халаты. Актриса тоже приняла предложение за шутку. Но в 1998 году они поженились: позже Высоцкая говорила, что свадьба не была для нее важна.

«Наша свадьба — это просто формальность. Я даже не помню, когда мы расписались, <...> Я не хотела замуж, не хотела штампа в паспорте, и с его появлением в моей жизни ничего не изменилось», — утверждала актриса.

Кстати Для Андрея Кончаловского брак с Юлией Высоцкой стал пятым. Незадолго до этого он развелся с четвертой супругой — диктором Ириной Мартыновой. А ранее был женат на балерине Ирине Кандат, актрисе Наталии Аринбасаровой и на режиссере и переводчице Вивиан Годе. У режиссера пятеро детей: Егор — от актрисы Наталии Аринбасаровой, Александра — от Вивиан Годе, Наталья и Елена — от Ирины Мартыновой, и Дарья — от актрисы Ирины Бразговки.

Переезд в Москву и карьера в столице

Оформив отношения официально, Юлия Высоцкая окончательно переехала в Москву. Она стала музой Андрея Кончаловского: уже в 2002 году актриса сыграла главную роль в драме «Дом дураков», где действие происходит в психиатрическом интернате в Ингушетии на границе с Чечней. Картина принесла создателю особый приз жюри (Серебряного льва) Венецианского кинофестиваля и премию Детского фонда ООН (UNICEF).

Юлия Высоцкая в роли Жанны во время съемок фильма Андрея Кончаловского «Дом дураков», 2002 год Гришин Анатолий/ТАСС

Одновременно с актерской деятельностью Высоцкая начала появляться на телевидении. С 7 сентября 2003 года на канале НТВ выходит авторская кулинарная программа «Едим дома!». Идея возникла, когда Андрей Кончаловский, будучи советником генерального директора НТВ, предложил каналу закупить лицензию британского телешоу «The Naked Chef» (Голый повар) с Джейми Оливером и адаптировать его под российского зрителя. Сам Кончаловский стал продюсировать передачу и предоставил собственную кухню для съемок.

Ведущей выбрали Высоцкую, так как Кончаловскому нравилась ее манера готовить и непринужденно объяснять свои действия.

Шоу существует уже более 20 лет (в эфир вышло более 800 программ), а благодаря его популярности Высоцкая и Кончаловский создали компанию «Едим дома!» — в холдинг входят кулинарная студия, онлайн-магазин, два ресторана, веб-сайт с возможностью публикации рецептов пользователями и другие проекты.

Как блюда Юлии Высоцкой стали мемом В мае 2023 года в социальных сетях завирусились фрагменты из выпусков «Едим дома!» прошлых лет, где готовила Высоцкая. Зрители решили пересмотреть видео и удивились тому, что у ведущей часто выходили неудачные блюда. Самыми популярными стали «жидкие» сырники, которые были пережаренными снаружи и растекались внутри, горящий шашлык, сожженные вяленые томаты («чем чернее, тем лучше») и макароны с водкой.

Видео набирали тысячи комментариев с обсуждением кулинарных способностей ведущей и нелестными отзывами в ее адрес. На защиту Юлии Высоцкой встали Ксения Собчак, Ляйсан Утяшева и другие знаменитости. Сама Высоцкая позднее философски отреагировала на хейт, а в интервью 2025 года признала лишь два кулинарных провала за всю историю шоу — сгоревшие помидоры и подгоревший шашлык (последний она объяснила волнением из-за съемок в пандемию).

Юлия Высоцкая во время съемок своего кулинарного шоу «Едим дома», 2004 год Natalya Loginova/Global Look Press

В Сети появлялись слухи о том, что компания Высоцкой «Едим Дома!» терпит убытки из-за вирусных роликов, а сама Юлия выходит из бизнеса. Но актриса назвала сообщения клеветой.

Работа в кино и на телевидении

Одновременно Высоцкая продолжила карьеру актрисы театра и кино. Она выступала на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной и в 2005 году впервые сыграла в постановке Андрея Кончаловского «Мисс Жюли» по пьесе Августа Стриндберга. Параллельно с работой в театре Высоцкая соглашалась на кинороли: играла в фильмах Менно Мейеса «Макс», Андрея Прошкина «Солдатский декамерон» и мини-сериале «Первое правило королевы» по произведению Татьяны Устиновой.

В 2007 году на экраны вышел один из самых известных фильмов в карьере Юлии Высоцкой. В картине «Глянец» Андрея Кончаловского она исполнила роль молодой девушки Гали, которая приехала в Москву с юга России строить карьеру звезды и увидела изнанку шоу-бизнеса. Позже Юлия написала книгу «Глянец» на основе сценария Кончаловского.

Юлия Высоцкая на презентации своего первого художественного романа «Глянец», 2007 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

​​«Глянец» — это детектив, и литературой я его не считаю. Моя книга — всего лишь бульварное чтиво. Знаете, что люди читают на улицах, в метро, в туалете, в конце концов. Я, например, не обижусь, если эту мою прочитанную книгу просто оставят в парке на лавочке», — говорила она о своем произведении.

После выхода «Глянца» Высоцкая стала реже появляться на экранах.

В 2009 году она присоединилась к труппе Театра имени Моссовета, где служит до сих пор. Актриса сыграла Нину Заречную в «Чайке», Соню в «Дяде Ване», а также Машу в «Трех сестрах» и Раневскую в «Вишневом саде». Она выходила на сцену БДТ им. Г. А. Товстоногова и МХАТ им. М. Горького.

В то время она сыграла мать в киносказке «Щелкунчик и Крысиный король» и пропала из кино на шесть лет — занималась семьей, служила в театре и руководила журналом «ХлебСоль».

Актриса Юлия Высоцкая в роли Маши в сцене из спектакля «Три сестры» в постановке Андрея Кончаловского в театре имени Моссовета, 2012 год Владимир Федоренко/РИА Новости

В 2016 году на экраны вышла картина Андрея Кончаловского «Рай», где Высоцкая сыграла главную роль. Она воплотила на экране образ русской эмигрантки Ольги, которая оказалась в концлагере за то, что прятала еврейских детей от нацистов. Известно, что в процессе съемок Юлия узнала о том, что по замыслу режиссера ей нужно будет побриться налысо. Картина принесла актрисе премии «Ника» и «Золотой орел» за лучшую женскую роль, а Кончаловский получил «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

В 2019-2020 годах Юлия Высоцкая снялась в фильмах:

* «Мысленный волк»

* «Грех»

* «Дорогие товарищи!»

Юлия Высоцкая, получившая приз в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Рай», на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии «НИКА» в театре имени Моссовета в Москве, 2017 год Владимир Астапкович/РИА Новости

В 2025 году она появилась в проекте Надежды Михалковой «Огненный мальчик» и сериале супруга «Хроники русской революции», где сыграла Ариадну Славину, прототипами которой стали дочь композитора Александра Скрябина — Ариадна Скрябина — и баронесса Мария Будберг.

Актрису не раз обвиняли в том, что она снимается только в проектах известного мужа. Она отвечала, что предлагаемый ей материал не вызывает в ней внутреннего отклика, а громкая фамилия мужа, по ее мнению, может отпугивать других режиссеров: мол, никому не интересно снимать артистку другого мастера, когда можно работать со «своими» кадрами.

«Я иногда вижу интересные фильмы, но понимаю, что у меня не очень много шансов сыграть, потому что я не часть тусовки. А может быть, просто не всем нравлюсь как актриса, поэтому выбирают других...»

— делилась актриса.

Позже Высоцкая решила, что будет актрисой одного режиссера.

«Мой друг-скульптор сказал: «Лучше быть артисткой одного великого режиссера, чем сниматься где попало». Клянусь! <...> На какие-то пробы хожу и не складывается. Фамилия моего режиссера не Пупкин, наверное, так и должно было быть», — говорила она.

Что случилось с дочерью Юлии Высоцкой

В 1999 году Юлия Высоцкая родила дочь Марию, а в 2003 году — сына Петра. Идиллию в семье разрушила страшная трагедия, случившаяся 12 октября 2013 года во Франции. Тогда семья попала в автомобильную аварию. За рулем находился Андрей Кончаловский. Он не справился с управлением на скользкой дороге, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Режиссер отделался ушибами, а 14-летняя Мария получила тяжелейшую черепно-мозговую травму.

Юлия Высоцкая с дочерью Марусей, 2004 год Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Чтобы спасти жизнь Маши, врачи ввели ее в медикаментозную кому. С тех пор дочь Высоцкой и Кончаловского находится в тяжелом состоянии. Долгие годы Юлия не комментировала случившееся, но в 2025 году решилась затронуть сложный вопрос в интервью.

«Мы попали в аварию, и Маруся была не пристегнута на заднем сиденье и пострадала сильно, тяжело. Мы боремся. У нас идет жизнь, и мы будем бороться до самого конца»,

— со слезами на глазах рассказала она Лауре Джугелии, журналистке и основательнице проекта PeopleTalk и YouTube-канала FameTime TV.

На этот шаг ее подтолкнула мысль о других семьях, которые переживают такие же тяжелые события и нуждаются в поддержке.

«Бывают моменты, когда нет ни мира вокруг, ни света, ни радости, да вообще ничего нет. Ничего и никого. Есть только эта боль, которая тебя разрывает на миллиард кусков, и ты превращаешься в ревущее животное. Не в смысле плачущее, а орущее», — поделилась актриса.

Чтобы справиться с тяжелой ситуацией, Юлия активно занимается работой и бизнесом и воспитывает сына Петра, который решил выучиться на архитектора в МАРХИ. Актриса описывает его как думающего и глубокого парня.

«У него есть своя сильная внутренняя основа. С ним ужасно интересно. Андрей Сергеевич, когда мы с Петей разговариваем, смеется: «У меня такое ощущение, что то младшая сестра говорит со старшим братом, то старшая сестра — с младшим. Юлечка, он твой сын», — рассказывает Юлия Высоцкая.

В январе 2019 года Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались в Троицком соборе в Пскове. В 2021 году в семье произошло пополнение: Высоцкая и Кончаловский удочерили девочку по имени Соня. Тогда ей было всего девять дней. По словам актрисы, они не афишировали удочерение, чтобы оградить ребенка от излишнего внимания и потока информации в интернете.

Бизнес и имущество Юлии Высоцкой

Большая часть бизнеса Юлии Высоцкой связана с кулинарией. Еще с 2007 года она начала выпускать книги рецептов, всего их более 75 (включая переиздания). В 2009 году она стала главным редактором журнала «ХлебСоль» и позже открыла пять кулинарных студий «Едим дома!» в Москве. Она активно ведет социальные сети и записывает видео на кулинарную тематику.

У Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского несколько объектов недвижимости в разных странах.

В основном пара живет в особняке на Николиной Горе в Подмосковье, оформленном в стиле русских усадеб.

Также у пары есть поместья во Франции и Италии, там снимались некоторые выпуски шоу «Едим дома!», квартира в центре Москвы и несколько машин.

В холдинг актрисы (по данным СМИ, Высоцкая владела 51% акций ЗАО) входят также рестораны «Ерник» и Food Embassy, открытые в 2011 и 2014 году соответственно. В 2015 году проект «Едим дома!» запросил у государства 971,8 млн рублей на создание национальной сети общественного питания. Проект инициировали Никита Михалков и Андрей Кончаловский, а сеть должна была представлять собой кафе-кулинарии под брендом компании, созданные в качестве альтернативы западным сетям фастфуда. Экс-министр финансов Алексей Кудрин оценил идею негативно, предположив, что такой проект принесет больше проблем российскому малому и среднему бизнесу, чем составит конкуренцию McDonald's.

В 2023 году СМИ сообщали, что за 2022 год актриса заработала более 150 млн рублей благодаря компаниям, выпускающим продукцию под брендом «Едим дома!», включая студию и ООО «Криэйтив брендинг эйдженси». По данным 2022 года, общая стоимость ее предприятий составляла 385 млн рублей.

У актрисы также есть «Женский клуб Юлии Высоцкой», где доступны советы тренеров, поваров, диетологов, эндокринологов и других специалистов. Для пользователей созданы платные марафоны, курсы и мастер-классы. На момент публикации этого материала подписка «Год для себя» на 12 месяцев стоит 6800 рублей со скидкой.

Юлия Высоцкая на церемонии вручения премии «Женщина года» по версии журнала Glamour в «Геликон-опере» в Москве, 2016 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В бизнесе Юлии Высоцкой не обошлось и без скандалов. В ноябре 2023 года стало известно, что фотограф обратился к компании «Едимдома.Ру» с просьбой заплатить ему 125 тысяч рублей за два снимка, которые предположительно были опубликованы на сайте, либо просто удалить контент. Не получив ответа, он обратился в Арбитражный суд Москвы. Высоцкая происходящее не комментировала, однако в марте 2024 года СМИ сообщили о том, что у нее отсудили 40 тысяч рублей за украденное фото и потребовали его удалить.

Также против компании Высоцкой подавали иск из-за нарушения авторских прав. Организация «Восьмая заповедь» в январе 2025 года требовала от телеведущей 100 тысяч рублей, утверждая, что в программе «Едим дома!» она использовала их материалы без указания авторства.

Неоднократно появлялась информация о закрытии бизнеса по поставке еды в заведения из-за многомиллионных убытков. В 2024 году СМИ писали, что проект «Кулинарная студия» принес 5 млн рублей убытков за четыре года (по другим данным, Высоцкая потеряла 8 млн рублей за три года). В марте 2025 года представители телеведущей официально опровергли слухи о закрытии сети и заявили о планах расширения.

Появлялись слухи и о продаже компании «Едим дома!» из-за убытков. Но актриса называла сообщения клеветой. Представители Высоцкой грозили обращением в суд из-за распространения ложной информации.

Всего же Юлия заработала на бренде почти 300 млн рублей за 2024 год. Эту информацию Высоцкая не комментировала.

В июле 2025 года также стало известно о доходе в 10 млрд рублей актрисы от сети аптек «Планета здоровья», совладелицей которой является Высоцкая. СМИ сообщали, что в июне знаменитость получила по 25% капитала в каждом ООО и планировала переформатировать аптеки, чтобы там продавались продукты питания, спортивные товары и прочее.

Знаменитость не комментировала эту информацию до тех пор, пока с ее именем не начали связывать рекордные суммы. В сентябре 2025 года в Сети появились новости о том, что телеведущая заработала 140 млрд рублей как совладелица сети аптек «Планета здоровья» и «Монастырев». Кроме того, у Высоцкой есть доли в ООО «Кондитерская сладкосоленое», двух продюсерских центрах и убыточной «Кинокомпании Андрея Кончаловского» (только в 2024 году ее убытки составили 20 млн рублей). Всего у телеведущей доли в 54 фирмах, утверждало издание «Звездач».

Юлия Высоцкая juliavysotskayaofficial/Instagram

В интервью Высоцкая назвала эти сообщения неправдой. По ее словам, сумма в 140 млрд рублей — не прибыль, а оборот компании, в которой она является одним из акционеров.

По мнению юриста Александра Хаминского, выручка юрлиц с участием Юлии Высоцкой действительно могла достичь 139 млрд рублей за год, а именно прибыль за тот же период — 5 млрд рублей. По мнению эксперта, ключевой объем выручки могли обеспечить компании аптечного сегмента.

В мае 2026 года kp.ru сообщил о выручке в 164 млрд рублей, которую принес телеведущей ее бизнес по итогам 2025 года. Она является учредителем 67 компаний. По данным журналистов и сервиса проверки контрагентов Rusprofile, чистый заработок фирм Высоцкой превысил 6,7 млрд рублей. Большая часть предприятий продает лекарства в розницу, а остальные компании — часть сферы кино, ресторанного бизнеса, доставки еды и аренды.