Юлия Высоцкая раскрыла секрет 30-летнего брака с Кончаловским

Актриса Высоцкая назвала старание секретом крепких отношений
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая раскрыла секрет 30-летнего крепкого брака с режиссером Андреем Кончаловским. Размышлениями о семейной жизни она поделилась в эфире «ALEKО In My Bag».

Она подчеркнула, что в браке и любых других отношениях с людьми важно старание.

«Я считаю, что человек должен стараться. На работе стараться, с родителями стараться, с партнером своим стараться, с детьми стараться», — поделилась 52-летняя звезда фильма «Дорогие товарищи!».

Актриса признала, что у нее не всегда получается стараться и в жизни у нее «много двоек с минусом за старание».

Высоцкая также рассказала, что Кончаловский присылает ей цветы и записки на каждый спектакль.

В июле актриса Лиза Моряк заявила, что браки, которые живут долго, держатся не на любви. По словам знаменитости, настоящая прочность отношений заключается во фразе: «Я с тобой».

Ранее звезда «Баффи» раскрыла секрет крепких отношений.

