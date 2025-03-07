Юлия Высоцкая продала «Едим дома»

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая продала свой бизнес «Едим дома» из-за убытков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что под брендом одноименной телепередачи работали кулинарные студии, производство товаров и закусочные.

Как утверждает Telegram-канал, убытки были спровоцированы «в том числе мемными видео с горящим шашлыком, макаронами с водкой и обугленными сырничками». По данным Mash, телеведущая вышла из ООО «Ритейл», которое занималось ее франшизой.

В 2023 году сообщалось, что Высоцкая, чьи кулинарные навыки стали причиной насмешек для пользователей социальных сетей, заработала более 150 миллионов рублей за 2022 год благодаря компаниям, которые выпускают продукцию под брендом «Едим дома». До этого в социальных сетях завирусились отрывки авторского кулинарного шоу Высоцкой «Едим дома», которое выходит на телеканале НТВ с 2003 года. Наиболее популярными стали архивные выпуски, в которых у телеведущей растеклись сырники по сковородке и сгорели шашлыки на мангале.

Ранее Юлия Высоцкая высмеяла хейтеров ее кулинарного шоу.