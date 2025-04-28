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Высоцкая заработала почти 300 млн рублей на собственном бренде

«Страсти»: телеведущая Юлия Высоцкая заработала 296,3 млн рублей на бренде
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая заработала почти 300 миллионов рублей на собственном бренде «Едим дома». Об этом сообщает портал «Страсти».

Высоцкая является учредителем компаний ООО «Студия Едим Дома» и ООО «Едимдома.ру». За 2024 год первая фирма принесла артистке доход 182,9 миллиона рублей с прибылью в 26,6 миллиона. А вторая заработала 113,4 миллиона рублей дохода с чистой прибылью в 6,5 миллиона рублей.

Всего Высоцкая получила 296,3 миллиона рублей дохода на бренде за 2024 год.

В марте Telegram-канал SHOT сообщал, что продюсерский центр мужа Высоцкой, Андрея Кончаловского, ушел в минус на 81,5 млн рублей за четыре года. Режиссеру принадлежит 55% компании, его супруге — 35%. Помимо съемок документальных и художественных фильмов, компания занимается, в частности, ведением ресторанного бизнеса. Только в 2024 году ее убытки составили 20 млн рублей.

У Кончаловского есть еще пять организаций в разных сферах, в том числе ресторанный бизнес и торговля лекарствами. Из них четыре приносят доход.

Ранее Рудковская потеряла несколько десятков тысяч рублей в суде.

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