Продюсерский центр Кончаловского ушел в минус на 81,5 млн рублей

Продюсерский центр Андрея Кончаловского ушел в минус на 81,5 млн рублей за четыре года. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Режиссеру принадлежит 55% компании, его супруге актрисе Юлии Высоцкой — 35%. Помимо съемок документальных и художественных фильмов, компания занимается, в частности, ведением ресторанного бизнеса. Только в 2024 году ее убытки составили 20 млн рублей.

У 87-летнего Кончаловского есть еще пять организаций в разных сферах, в том числе ресторанный бизнес и торговля лекарствами. Из них четыре приносят доход.



В феврале Юлия Высоцкая рассказала, что между ней и Юрой Борисовым произошла химия на съемках фильма Кончаловского «Хроники русской революции».

Высоцкая назвала Борисова талантливым актером, которого любит камера. По ее мнению, с каждым проектом коллега становится все круче.

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