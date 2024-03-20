Высоцкая потеряла миллионы из-за бизнеса по доставке еды

Кулинарый стартап ООО «СиДжей» телеведущей Юлии Высоцкой потерял свыше 8 млн рублей за свою трехлетнюю историю. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Канал отмечает, что Высоцкая открыла свой бизнес в 2021 году. Компания занималась «умной доставкой продуктов»: помогала оформить доставку на основании предпочтений и имеющихся в супермаркетах продуктов россиянам. В первый год фирма потеряла 50 тыс. рублей, во второй — 3,76 млн рублей и, наконец, в 2023 году компания Высоцкой ушла в минус на 4,66 млн рублей. Всего потери ООО «СиДжей» составили 8,42 млн рублей.

18 января Telegram-канал Shot сообщил, что актриса и телеведущая Юлия Высоцкая ликвидирует свою компанию «Кулинарная студия» из-за того, что бизнес принес почти 5 млн рублей убытков за последние четыре года. По данным издания, актриса уже собрала все необходимые документы для закрытия компании.

Позднее представители Высоцкой опровергли слухи о закрытии компании. Они заявили, что проект продолжает развиваться. Руководство фирмы планирует открыть еще две кулинарные студии, а также намерено за три года реализовать более 20 проектов по всей России.

Ранее стало известно имя дочери Петросяна.