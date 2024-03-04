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Высоцкая проиграла суд за украденные снимки рецептов

Shot: у ведущей Юлии Высоцкой отсудили 40 тыс. рублей за украденные снимки

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Соцсети звезд

Суд частично удовлетворил иск фотографа, который обвинил телеведущую Юлию Высоцкую в том, что она использовала его снимки на своем кулинарном портале без разрешения. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, с Высоцкой взыскали 40 тыс. рублей, а также потребовали удалить фотографию.

28 ноября 2023 года сообщалось, что изначально фотограф обратился к компании Высоцкой «Едимдома.Ру» с просьбой заплатить ему 125 тыс. рублей за снимки либо просто удалить контент. Однако не получив никакого ответа, потерпевший обратился в Арбитражный суд Москвы

В июне стало известно, что Юлия Высоцкая приступила к съемкам кулинарного шоу на фоне критики россиян. Некоторые свои работы телеведущая сопроводила саркастическим хэштегами «аэтавсеготовит» и «угомнитесьюля».

Высоцкая решила подшутить над собой, так как в социальных сетях завирусились отрывки из ее авторского кулинарного шоу «Едим дома». Оно выходит на телеканале НТВ с 2003 года. Наиболее популярными стали архивные выпуски, в которых у телеведущей растеклись сырники по сковородке и сгорели шашлыки на мангале.

Ранее Орбакайте ответила на слухи об отъезде из России.

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