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Высоцкая закрывает свой бизнес по поставке еды

Shot: телеведущая Высоцкая ликвидирует свою «Кулинарную студию» из-за убытков

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juliavysotskayaofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Юлия Высоцкая ликвидирует свою компанию «Кулинарная студия» из-за того, что бизнес принес почти 5 млн рублей убытков за последние четыре года. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, актриса уже собрала все необходимые документы для закрытия компании. Всего с 2019 по 2022 год «Кулинарная студия» оказалась убыточна на 4 млн 718 тыс. рублей. В то же время в 2023 году компания заработала более 13 млн рублей, которые, отмечает Shot, отнесли к «прочим доходам».

Высоцкая через свою «Кулинарную студию» занималась поставкой еды в различные заведения и общественным питанием. Помимо этого бизнеса, телеведущая является совладелицей еще 13 компаний.

В июне сообщалось, что Юлия Высоцкая вернулась к съемкам кулинарного шоу на фоне критики россиян. Некоторые свои работы телеведущая сопроводила саркастическим хэштегами «аэтавсеготовит» и «угомнитесьюля».

Тем самым Высоцкая решила подшутить над собой, так как в социальных сетях завирусились отрывки из ее авторского кулинарного шоу «Едим дома». Оно выходит на телеканале НТВ с 2003 года. Наиболее популярными стали архивные выпуски, в которых у телеведущей растеклись сырники по сковородке и сгорели шашлыки на мангале.

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