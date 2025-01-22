Юлия Высоцкая столкнулась с иском из-за «Едим дома»

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Против компании «Едим дома» телеведущей Юлии Высоцкой подали иск из-за нарушения авторских прав . Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Уточняется, что истцом по делу стала организация «Восьмая заповедь» — она утверждает, что Высоцкая в ходе программы использовала их материалы без указания авторства.

Иск о возмещении ущерба подан на 100 тыс. рублей. При этом утверждается, что у «Восьмой заповеди» и Высоцкой есть время до 17 февраля, чтобы урегулировать конфликт во внесудебном порядке.

Недавно также адвокат Сергея Жукова Наталья Полианчик сообщила, что суд отложил заседание по трем искам солиста группы «Руки Вверх!» к ООО «Издательство Джем».

Жуков вместе с Потехиным впервые судились с «Издательством Джем» и бывшим продюсером Андреем Маликовым в 2023 году. Они хотели вернуть исключительные права на фонограммы песен коллектива.

Ранее у экс-продюсера «Руки Вверх!» прошли обыски после письма Жукова в СК.