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С Юлии Высоцкой требуют 125 тыс. рублей за украденные снимки рецептов

Shot: фотограф подал в суд на телеведущую Высоцкую из-за украденных снимков

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Natalya Loginova/Global Look Press

Фотограф подал в суд на телеведущую Юлию Высоцкую из-за того, что она использовала его снимки на своем кулинарном портале без разрешения. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, изначально фотограф обратился к компании Высоцкой «Едимдома.Ру» с просьбой заплатить ему 125 тыс. рублей за снимки либо просто удалить контент. Однако не получив никакого ответа, потерпевший обратился в Арбитражный суд Москвы.

Shot подчеркнул, что телеведущая опубликовала всего два предположительно украденных у фотографа снимка на своем сайте с рецептами.

В июне сообщалось, что Юлия Высоцкая приступила к съемкам кулинарного шоу на фоне критики россиян. Некоторые свои работы телеведущая сопроводила саркастическим хэштегами «аэтавсеготовит» и «угомнитесьюля». Высоцкая решила подшутить над собой, так как в социальных сетях завирусились отрывки из ее авторского кулинарного шоу «Едим дома». Оно выходит на телеканале НТВ с 2003 года. Наиболее популярными стали архивные выпуски, в которых у телеведущей растеклись сырники по сковородке и сгорели шашлыки на мангале.

Ранее стало известно, за кого актриса Яна Кошкина вышла замуж.

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