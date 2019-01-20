Еще одна клятва: как венчался Андрей Кончаловский

Режиссер Андрей Кончаловский и актриса и телеведущая Юлия Высоцкая обвенчались — об этом сообщило агентство «Интерфакс». Семейная пара, заключившая брачный союз в глазах государства еще в 1998 году, спустя 21 год приняла решение обновить клятвы уже перед лицом церкви.

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81-летнего кинорежиссера и его 45-летнюю жену обвенчал в Троицком кафедральном соборе в Пскове митрополит Псковский и Порховский Тихон. Помимо прочего, митрополит является председателем Патриаршего совета по культуре.

Именно благодаря высокому статусу священника собор стал пользоваться популярностью и привлекать к себе звезд российского шоу-бизнеса.

Источник сообщил, что на закрытую церемонию были приглашены исключительно ближайшие друзья и родственники пары, в том числе и старший брат Кончаловского Никита Михалков. Желание обновить клятвы, как правило, ознаменовано началом новой, но все еще совместной жизни для супругов.

В воскресенье в сториз актрисы театра им. Моссовета появились снимки, на которых Высоцкая находится на территории Псковского кремля — автор кулинарных книг стояла в шубе, платке и очках, но белого платья или фаты видно не было.

Очевидцы события же, наоборот, отметили, что «невеста» выбрала для своего венчания закрытое белое платье, а в качестве аксессуара надела классическую кружевную белую фату. Источники также добавили, что от псковских минус шести замужнюю невесту защищал исключительно белый полушубок.

Несмотря на предпринятые меры предосторожности, снимки, сделанные прихожанами храма и репортерами местных СМИ, быстро разошлись по сети.

36-летняя разница в возрасте супругов, на первый взгляд, может показаться чем-то из ряда вон выходящим, но на праздновании своего 80-летия режиссер отметил, что его пятая по счету жена знает, когда их отношениям нужно что-то новое. По его словам, Высоцкая однажды заявила, что, в отличие от ее детей, муж для нее — чужой.

Вместо того, чтобы посчитать создавшуюся ситуацию поводом для ссоры, Кончаловский подчеркнул: «В этом есть правильное напряжение, и в силу того, что мы оба львы (по знаку зодиака — «Газета.Ru»), есть еще и совместная мощная энергия».

На протяжении прошедшей пары лет в окружении супругов ходили слухи, что их брак находится на грани распада из-за возникшего недопонимания и отдаления на фоне состояния общей дочери Марии.

Во время семейного отпуска в 2013 году Кончаловский и его 14-летняя дочь от брака с Высоцкой попали в автомобильную аварию на трассе в Марсель. Джип выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем — в результате девочка-подросток получила тяжелую черепно-мозговую травму, из-за которой врачам пришлось поместить ее в искусственную кому.

Три года спустя заговорили об улучшении состояния Маши, но в одном из редких интервью Юлия Высоцкая отметила, что процесс восстановления занимает очень много времени, но «состояние комы неоднозначно и у всех протекает по-разному».

В марте 2018-го стало известно, что девушка, которой недавно исполнилось 19, все еще находится в коме, но начала реагировать на происходящее вокруг, а это значит, что реабилитация вполне могла ускориться.

В декабре 2018 года пара, которая уже перестала появляться на светских мероприятиях вместе, сфотографировалась в одном из ресторанов в немецком Мюнхене. Высоцкая выложила фото в свой инстаграм и подписала: «Закажи мне кофе, булку и дождь».

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая познакомились в 1996 году в Сочи на фестивале «Кинотавр» — режиссер обратил внимание на молодую актрису в лифте гостиницы. Вскоре курортный роман перерос в серьезные отношения, Кончаловский оформил развод с четвертой женой — Ириной Мартыновой — и в 1998 году вступил в брак с Юлией Высоцкой. У пары двое детей — Мария и Петр.

Несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте, Кончаловский и Высоцкая — одна из самых гармоничных пар в современном шоу-бизнесе.

«Вообще мне кажется, что самое главное в нашем союзе с Кончаловским — родство душ, возможность говорить на одном языке, — призналась однажды Юлия Высоцкая в интервью изданию «Семь дней». — А это дает мне ощущение защищенности. Я могу, грубо говоря, убить, загрызть любого, если почувствую, что он угрожает моему мужу. И не потому, что Андрей Сергеевич — мой любовник. Просто он — мой товарищ, партнер, мы с ним — в одной связке. У меня к нему не может быть объективного отношения, я заранее всегда на его стороне. Он — моя опора, а я — его».