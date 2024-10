«Мне было 14 лет, разве я могла понять, о чем пою?» Что стало с Леной Катиной после «Тату»

Детство Лены Катиной

close Певица Лена Катина во время индивидуальной фотосессии Natalia Shakhanova/Global Look Press

Исполнительница и автор песен Лена Катина родилась 4 октября 1984 года в музыкальной московской семье. Ее мать Инесса — пианистка, а отец Сергей — композитор, известный как создатель группы «Дюна». В семье также есть младшая дочь Екатерина. Когда Инесса и Сергей развелись, девочки жили с мамой и отчимом.

Будучи активным ребенком, с четырех лет Катина занималась фигурным катанием, плаванием и другими видами спорта. С восьми лет она обучалась в музыкальной школе по классу фортепиано, а с 10 до 13 лет пела в детском ансамбле «Авеню». Затем она пришла в известный ансамбль «Непоседы», в котором выступала всего год, поскольку была уже слишком взрослой для коллектива.

В 1999 году сценарист рекламных роликов Иван Шаповалов и композитор Александр Войтинский решили создать девичий проект, впоследствии получивший название «Тату» (стилизовано как t.A.T.u). На кастинге отобрали только 14-летнюю Катину, которая идеально подошла и внешне, и по вокальным данным. Сольно она записала песни «Югославия» и «Зачем я» Войтинского. В комментарии «Газете.Ru» певица призналась, что на тот момент не понимала смысл антивоенной песни о бомбардировке Югославии войсками НАТО.

«Помню, как записывала эту песню. Мне было 14 лет, я была в выпускном классе: экзамены, мальчики. Разве тогда я могла понимать смысл того, чего исполняла? — сказала Катина.

— Когда я приехала на звукозаписывающую студию, встала к микрофону и начала петь, Иван [Шаповалов] буквально выдернул меня оттуда. Выйдя из студии, он сказал мне: «Ты вообще понимаешь, о чем поешь? Там ... недавно бросили бомбу на мост. Бросили на живых людей!» А дальше начал очень эмоционально рассказывать, что происходит там, в аду. Я действительно не знала, что идет война».



Позднее руководители решили превратить «Тату» в дуэт и пригласили 14-летнюю Юлию Волкову. Она также пела в «Непоседах» и была знакома с Катиной.

В группе «Тату»

close Певицы Юлия Волкова и Лена Катина (поп-дуэт «Тату») во время автограф-сессии Kirill Belyaev/Russian Look/Global Look Press

Для дуэта продюсеры придумали имидж, вдохновившись шведской картиной «Покажи мне любовь» о двух старшеклассницах. В одном из интервью девушки рассказали, что название группы можно объяснить фразой «Та любит ту».

Первый сингл «Я сошла с ума» мгновенно сделал группу звездами, а клип на песню получил международную премию MTV Video Music Awards в номинации Viewers' Choice — Best Russian Video. Затем были записаны хиты «Полчаса» и «Нас не догонят» — последний получил «Золотой граммофон». В 2001 году вышел первый альбом группы «200 по встречной», проданный в количестве 4,3 млн копий по всему миру (1,8 млн экземпляров купили в Японии).

В связи с ростом популярности за границей девушки начали записывать песни на английском — Not Gonna Get Us, I've Lost My Mind и All the Things She Said. Главные мировые звезды тепло отзывались о дуэте — так, Мадонна назвала Катину первой певицей из Восточной Европы с хорошим английским языком, позволяющим конкурировать с американскими исполнителями.

В 2003 году «Тату» заняли третье место на «Евровидении» с песней «Не верь, не бойся, не проси», уступив Турции и Бельгии. В некоторых странах были нарушены правила голосования, и Россия попыталась опротестовать результаты — но безрезультатно. Сама Катина признавалась RTVi, что считает выступление на конкурсе отвратительным.

«Для меня «Евровидение» — это мой личный позор, я это так расцениваю. На самом деле ехали абсолютно неподготовленные, у нас было буквально пара репетиций, а поскольку первый альбом в основном мы отработали под фонограмму, то, конечно, растерялся опыт работы живьем», — сказала Катина.

Год спустя группа выпустила шоу «Тату» в Поднебесной», а в 2005-м вышел альбом Dangerous and Moving и диск «Люди-инвалиды». Проведя еще несколько лет в составе группы, Катина ушла в сольное творчество.

Сольная карьера

close Певица Лена Катина выступает на улице Москвы в рамках презентации первого сольного альбома «МОНО». Москва, Россия, 26 июля 2019 года. Кирилл Каллиников/РИА Новости

В 2009 году певица запустила сольный проект Lena Katina и записала в Лос-Анджелесе первый сольный диск с перепетыми песнями «Тату» и сольными треками. Осенью того же года она выступила с концертом в Сан-Франциско. Позже певица призналась в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», что уход из «Тату» был для нее очень болезненным и спровоцировал тяжелую депрессию.

«В какой-то момент я вдруг поняла, что мне ничего не хочется. Все надоело в этой жизни, опостылело. Даже школьные подруги стали обращать на это внимание. Мама забила тревогу. Я поняла, что сама не справлюсь, и примерно через полгода обратилась за помощью к психологу», — сказала она.

Только с помощью специалистов Катина смогла поправить душевное состояние. Долгое время она жила в Лос-Анджелесе, где вернулась к музыке. С 2012 года певица выступает с другими артистами, в числе которых была и ее бывшая коллега Юлия Волкова. В 2014 году они объединились для совместного выступления на открытии Олимпийских игр в Сочи и вскоре записали совместную песню «Любовь в каждом мгновении». Окончательного воссоединения группы не случилось — но периодически они выступают вместе. В 2022 году 37-летние Катина и Волкова стали хедлайнерами проекта Ovion Show на стадионе «Динамо» в Минске.

close Российский поп-дуэт «Тату». Лена Катина, третья слева, и Юлия Волкова, вторая слева, выступают на сцене перед церемонией открытия зимних Олимпийских игр 2014 года. Сочи, Россия, 7 февраля 2014 года. Mark Humphrey/AP

«Не то чтобы мы вдруг захотели наладить отношения. Нам поступило предложение, от которого сложно было отказаться — выступить на стадионе в Минске перед началом боев. Это были международные соревнования на стадионе, который 20 лет назад мы открывали как группа, — прокомментировала Катина. — Поскольку мы все прекрасно знаем, какая ситуация у нас сложилась в стране, мы решили, что, наверное, нужно выступить наконец, чтобы как минимум немножко добавить позитива».

В 2023-м экс-солистки «Тату» снова объединились для выступления на спортивном мероприятии — матче между футбольными клубами «Зенит» и «Спартак».

За сольную карьеру певица выпустила два альбома — This Is Who I Am (2014) на английском языке и Esta Soy Yo (2016) на испанском, а также около 20 синглов и три мини-альбома на русском языке, «МОНО» (2019), «Акустика» (2020) и «Манекен» (2023).

Личная жизнь Лены Катиной

close Лена Катина с мужем Дмитрием Спиридоновым lenakatina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Первым мужем Катиной был словенский рок-музыкант Сашо Кузманович. Они поженились 3 августа 2013 года, а торжество отпраздновали на родинах обоих супругов — в Словении и в России. Супруги жили в Лос-Анджелесе, а в 2015 году приехали в Россию, где Катина родила сына Александра. Однако в России Кузманович впал в депрессию из-за невостребованности. Он много сидел с ребенком и уходил в себя. В 2019 году супруги приняли решение развестись.

«О разводе заговорила я. Сначала мы расстались на три месяца, Саша улетел подумать, пожить отдельно. Потом вернулся, но ничего особенно не поменялось. Постоянное недовольство ... . Мы настолько начали друг друга раздражать, а ребенок все чувствует», — цитирует Катину сайт eg.ru.

Вскоре певица познакомилась с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым, у которого выступала на дне рождения. В 2021 году между ними вспыхнул роман, ради которого Дмитрий ушел от жены. Когда у Спиридонова случился рецидив рака щитовидной железы, Катина была рядом и поддерживала его. Летом 2022 года они сыграли скромную свадьбу в кругу родных и близких, а через год у них родился сын Демьян. Тогда певица решила полностью посвятить себя семье.

«Хочу дать себе время на материнство, чтобы побыть с ребенком, позаботиться о нем, возможно, пробуду дома полгода, а, может, и год. Команду я пока распустила», — объяснила она.

close Лена Катина с младшим сыном spiridonov_fm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2024 году Катина вернулась в медиаполе — она посещает светские мероприятия (иногда всей семьей), становится героиней телешоу и выступает на фестивалях. В августе исполнительница опубликовала в соцсетях фото из звукозаписывающей студии — и заявила, что счастлива вернуться «в свою стихию». Она регулярно публикует фотографии с детьми и признается, что считает материнство самым большим подарком судьбы.