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Сына начальницы управления ПФР Ставрополья задержали в Москве с наркотиками

112: сына начальницы ПФР Ставрополья задержали за наркотики в Москве
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Telegram-канал «112»

В Москве задержали сына начальницы пенсионного фонда Ставрополья за наркотики. Об этом пишет Telegram-канал ‎112.

«Тимур Кириченко прилетел в Москву из Новокузнецка и сразу рванул за закладкой на Земляной вал. Откопал в парке заветный пакетик, но попался на глаза Росгвардейцам, заметно занервничал и побежал»‎, — говорится в сообщении.

Уточняется, что у Тимура нашли 2,65 грамма запрещенных веществ. Мужчина заявил правоохранителям, что приобрел вещества для себя, не на продажу.

4 апреля Следственный комитет России выступил за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет.

По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, в последнее время подростки младше 16 лет участвуют в наркоторговле. Он отметил, что в России каждый десятый несовершеннолетний обвиняемый привлечен к уголовной ответственности именно за сбыт наркотиков. В то же время против еще 119 юных наркоторговцев преследование пришлось прекратить, так как они еще не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности (16 лет).

Ранее Бастрыкин назвал тревожным уровень подростковой преступности в России.

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