Борт Red Wings получил повреждения при посадке в Новокузнецке

Aviaincident: самолет Red Wings получил повреждения при посадке в Новокузнецке

Самолет авиакомпании Red Wings, выполняющий рейс Новокузнецк-Екатеринбург, получил механические повреждения при посадке. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Как уточняется, в процессе посадки пассажиров произошла просадка воздушного судна. По данным канала, случилось касание внешней окантовки двери основного выхода о кожух механизма козырька телетрапа.

«‎В результате осмотра ВС выявлено повреждение ЛКП внешней окантовки двери длиной 10 мм (глубина загиба 1-2 мм), трещина в месте стыковки окантовки двери и основного контура двери 20 мм (все повреждения находятся в норме»‎, — говорится в сообщении.

8 апреля пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Иркутска в Ленск, вернулся обратно в аэропорт вылета из-за поломки на борту. Рейс выполняла авиакомпания «ИрАэро». На борту находились четыре члена экипажа и 26 пассажиров. Самолет сел благополучно, и никто не пострадал. Правоохранители начали доследственную проверку по факту инцидента с воздушным судном.

До этого воздушное судно, принадлежащее компании «Сибирь», получило повреждение в аэропорту Толмачево в Новосибирской области. Сотрудники воздушной гавани подогнали автотрап к самолету, но его левая створка задела обшивку фюзеляжа лайнера.

Ранее в Аргентине самолет почти час кружил над аэропортами из-за уснувшего диспетчера.