В РФ приняли закон, обязывающий авиакомпании проверять данные о рейсах

Госдума во втором и третьем чтениях приняла проект закона, который обязывает авиакомпании проверять достоверность данных о рейсах в соответствующей информационной системе. Об этом пишет РИА Новости.

Теперь документ должен получить одобрение Совфеда и подпись президента.

Согласно закону, компаниям нужно будет проверять соблюдение требований о размещении данных о договоре конкретного рейса, имеющихся в системе оформления перевозок. Кроме того, предлагается установить требования к системе и информационным базам в ее составе, сети, обеспечивающей ее работу, а также к ее оператору.

Помимо этого, документ устанавливает другие нормы. Например, уточняется регламент допуска к эксплуатации гражданских и государственных самолетов.

Также в РФ в скором времени появится рейтинг добросовестности авиакомпаний. Оценка включает количество авиакатастроф, аварий и серьезных инцидентов за последние два года, нарушения в предоставлении данных Ространснадзору, неисполненные предписания, доступ к необходимой информации, а также независимую экспертизу.

Ранее сообщалось, что хабаровская авиакомпания подняла цены для детей мигрантов.