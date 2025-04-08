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Назван сценарий, по которому наркотики могли привести к пневмонии у Паши Техника

Судмедэксперт Решетун: рвота из-за наркотического опьянения могла привести к пневмонии у Паши Техника

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Паша Техник

techniquepashaa84/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Согласно медицинскому свидетельству о смерти Паши Техника, в больницу он попал из-за пневмонии, которая затем привела к септическому шоку. Именно он стал причиной смерти. При этом в теории наркотики могли вызвать наркотическое опьянение, которое спровоцировало заброс рвоты в легкие, что и вызвало развитие пневмонии, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.

«Заболевание, послужившее причиной патогенетической цепочки, приведшей к смерти, по данным медицинской экспертизы, — это неуточнённая пневмония. Вследствие различных патологических процессов в организме эта неуточнённая пневмония вызвала острую дыхательную и почечную недостаточность. Они, в свою очередь, привели к септическому шоку, который, грубо говоря, и стал непосредственной причиной смерти. Септический шок — это конечный этап длительного процесса различных патологических изменений, которые постепенно развивались и в итоге привели к летальному исходу», — объяснил врач.

Что касается наркотиков, то, по словам специалиста, пока рано делать выводы, имеют они место в этом деле или нет. Нужно ждать результатов судебно-химического исследования, которое в любой стране занимает длительное время — обычно несколько недель.

«В подобных случаях, если необходимо транспортировать тело, выдается предварительное свидетельство о смерти. Отсутствие упоминания о наличии наркотиков в этом документе не означает, что их не было в организме. Каждый случай индивидуален. Сами наркотики, конечно же, никакую пневмонию не вызывают, но они могут вызвать наркотическое опьянение, которое может спровоцировать рвоту. Она может усложниться аспирацией, то есть забрасыванием рвоты в дыхательные пути. Это могло вызвать пневмонию, но говорить о чем-то еще рано», — заключил Решетун.

Ранее нарколог не исключил наличие ВИЧ у Паши Техника.

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