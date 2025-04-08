Жителей и гостей Москвы предупредили о снегопаде

МЧС РФ: в ночь на 9 апреля в Москве ожидается сильный снегопад

Снегопад ожидается в Москве во второй половине дня 8 апреля и в ночь на 9 апреля. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ в Telegram-канале.

В заявлении со ссылкой на прогноз Росгидромета отмечается, что в некоторых районах города снегопад будет сильным. Более того, возможно выпадение мокрого снега и образование гололедицы на дорогах.

«Берегите себя и своих близких», — добавили в ведомстве, обращаясь к жителям и гостям Москвы.

Там уточнили, что в связи с ухудшением погодных условий гражданам следует соблюдать ряд рекомендаций. В частности, водителей призвали значительно снизить скорость движения автомобилей и избегать внезапных маневров на дорогах. Пешеходам, в свою очередь, посоветовали держаться подальше от шатких конструкций и не приближаться к рекламным щитам.

8 апреля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что зимняя погода сохранится в российской столице до конца текущей недели. По словам метеоролога, потепление наступит только на следующей неделе. Предварительно, к 15 апреля воздух в городе прогреется до +10°C.

Ранее в Москве за одни сутки выпало более трети месячной нормы осадков.