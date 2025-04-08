МИД Сирии принял решение по послу в России

В МИД Сирии сообщили, что решили сменить посла в России

Министерство иностранных дел Сирии приняло решение о смене посла в Российской Федерации. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор по связям со СМИ в МИД САР Абдулла Аль-Хаки.

«Да, решение было принято», — сказал он в ответ на вопрос о том, принято ли решение о переводе послов Сирии в России и Саудовской Аравии в центральное управление в Дамаске.

По словам Аль-Хаки, на пост нового посла САР в Москве рассматриваются «несколько кандидатов».

«Мы объявим имя нового посла позже», — добавил он.

В ночь на 8 апреля агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД сообщило, что Сирия переведет в центральный аппарат в Дамаске послов страны в России и Саудовской Аравии в рамках только что начавшихся дипломатических перестановок.

По данным агентства, делами двух посольств будет управлять временный поверенный в делах до тех пор, пока временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа не примет официальное решение о назначении на эти две должности.

Позже посольство САР в Москве подтвердило, что Башар аль-Джаафари завершает свою миссию, он назначен на должность в администрации в Дамаске.

Посольство Сирии в России с октября 2022 года возглавлял Башар аль-Джаафари, до этого занимавший пост заместителя министра иностранных дел САР. В Саудовской Аравии дипмиссию с января 2023 года возглавлял Айман Сусан, бывший помощник главы МИД Сирии.

Ранее в Сирии заявили о заинтересованности в сохранении связей с Россией.