В Луганске украинца приговорили к лишению свободы за шпионаж

В Луганске суд отправил гражданина Украины на 12 лет в колонию за шпионаж

В Луганске верховный суд республики приговорил 21-летнего гражданина Украины Артема Куджанова к лишению свободы сроком на 12 лет за шпионаж. Об этом заявила старший помощник прокурора республики Елена Усачева в беседе с РИА Новости.

Суд выяснил, что летом 2022 года фигурант собирал сведения о дислокации подразделений Вооруженных сил России в ЛНР и передавал информацию украинским спецслужбам через мессенджер.

Молодой человек будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, добавила Усачева.

7 апреля сообщалось, что жительница Херсонской области предстанет перед судом по обвинению в шпионаже в пользу Украины и хранении взрывчатки. По информации регионального управления ФСБ России, с июня 2023 года по апрель 2024-го женщина собирала и передавала сведения о размещении сил и средств ВС РФ на территории Херсонской области, а также получала от украинских кураторов взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые хранила дома.

Ранее стало известно, что жителя Омска отправили в колонию за сбор денег для ВСУ.