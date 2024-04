Масонские знаки и число 13. Что означают символы на долларовой купюре

22 апреля 1864 года конгресс США принял закон, согласно которому на монетах номиналом один и два цента чеканилась надпись In God We Trust («Мы верим в бога») — позже ее поместили на все американские монеты и банкноты. В 1956 году это выражение было утверждено как национальный девиз США. «Газета.Ru» рассказывает, какие еще «пасхалки» можно обнаружить на долларовых купюрах.

In God We Trust

Согласно самой популярной версии, фраза In God We Trust была заимствована из гимна США The Star-Spangled Banner («Усыпанное звездами знамя») авторства Фрэнсиса Скотта Ки. Священник М.Р. Уоткинсон написал письмо в казначейство с предложением упомянуть бога на некоторых монетах — чтобы дать понять, что бог в гражданской войне на стороне Севера. Министр финансов Сэмон Чейз поддержал идею, и в 1864 году это выражение стали чеканить на монетах номиналом одного и двух центов. Затем фраза появлялась на золотых и серебряных долларах, а также на монетах пяти, 25 и 50 центов.

Официально на все денежные знаки США фразу начали наносить в 1956 году, чтобы противопоставить свою валюту атеистическому СССР . С тех пор американские атеисты регулярно выражают свое недовольство присутствием фразы на монетах и банкнотах, но большинство граждан страны поддерживают девиз на долларах.

Число тринадцать

Для американцев число «тринадцать» не считается несчастливым — когда-то Штаты образовались из бывших 13 колоний, а на первом флаге независимой Америки было тринадцать полос и звезд. На однодолларовой купюре многие элементы изображены в количестве 13 штук: буква «а» («альфа»), стрелы в лапе у орла, ступени пирамиды и звезды, которые символизируют колонии, добившиеся свободы. В латинской надписи на ленте в клюве орла также 13 букв — E Pluribus Unum («Из многих — единое»). Причем в оригинале латинская фраза содержит 14 букв и выглядит так: Ex Pluribus Unum. Букву «х» для печати на купюре намеренно убрали.

Альфа и Омега

Итак, на однодолларовой купюре было 13 букв «альфа». В откровениях Иоанна Богослова она символизирует «начало всего». Овальная рамка, внутри которой размещен портрет первого президента США Джорджа Вашингтона, по форме напоминает греческую букву «омега» — она напротив означает «конец всему». По мнению исследователя Дэвида Овасона, это символизирует веру Вашингтона, который был христианином. В нижней части рамки справа и слева изображены лавровые листья — в Древней Греции сделанные из них венки вручали победителям соревнований.

Незавершенная пирамида

Самый загадочный символ доллара — это 13-ступенчатая пирамида с незавершенной верхушкой. Над ней парит узнаваемый масонский знак Всевидящее око. По официальной версии, этот символ на купюре означает «силу и процветание» и символизирует 13 штатов. А незавершенность пирамиды означает потенциал страны к расширению.

Под пирамидой находится фраза «NOVUS ORDO SECLORUM» («Новый закон на века»). Один из первых деятелей конгресса Чарльз Томсон считает, что эта надпись символизирует «новую американскую эру», начавшуюся после подписания Декларации независимости. А римские цифры MDCCLXXVI на первом ярусе пирамиды расшифровываются как 1766 — год принятия Декларации: M — 1000, D — 500, CC — 200, L — 50, XX — 20, VI — 6.

Всевидящее око

Сторонники теорий заговора считают, что Всевидящее око на доллар поместили масоны — чтобы увековечить свой вклад в развитие государства. Однако по официальной версии этот символ означает всемогущество бога, который следит за непрекращающимся развитием американской нации. Некоторые исследователи видят в изображении левый глаз египетского бога Гора. В древнеегипетских мифах говорится, что Гор лишился глаза в борьбе с богом хаоса Сетом. Бог Тот в свою очередь излечил потерянное око — и оно стало сильным амулетом, который обозначает мировой порядок. Масоны стали массово использовать этот знак позже его появления на долларе.

Сова, паук или череп

На обрамляющей единицу рамке с трудом можно заметить крошечное изображение существа, похожего на сову. Историк Альфред Сигерт считает, что ее поместили на купюру после Великой депрессии и отказа президента США Ричарда Никсона от золотого стандарта в 1971 году. Кто-то видит в изображении паука или череп, однако по официальной версии оно не имеет символического смысла.