«Чаще всего мне дарят акул». Оксана Почепа (Акула) — о «Супердискотеке 90-х», вечных хитах и «Спартаке» Певица Почепа назвала титанической работой подготовку к «Супердискотеке 90-х»

Концерт «Супердискотека 90-х» по мотивам фильма «Назад в будущее» Роберта Земекиса пройдет 2 декабря в московском МТС Live Холл. Зрители смогут «вернуться» на 30 лет назад и вспомнить самые яркие моменты своей юности под песни в исполнении «КАР-МЭН», «Мальчишника», Светы, «Блестящих», HI-FI, «Отпетых Мошенников», Ирины Салтыковой, Акулы и других артистов. В интервью «Газете.Ru» Оксана Почепа (Акула) рассказала о подготовке к концерту, секретах своей энергичности, предложении руки и сердца от фаната и благодарности Сергею Жукову.

— Что для вас значат такие концерты, как «Супердискотека 90-х»? Какие эмоции они вам дают?

— Такие концерты в первую очередь — драйв и море позитивной энергии. Огромная площадка, тысячи людей, которые поют вместе с тобой те самые хиты, звучание которых вызывает ностальгию. Это колоссальная энергия, непередаваемые ощущения, кайф! А также возможность встретиться со старыми знакомыми и друзьями, коллегами по цеху. Плотные гастрольные графики и постоянный творческий поиск занимают практически все мое время, поэтому моменты таких встреч бесценны.

— Какие у вас ожидания от концерта? Меняются ли с годами эмоции от предвкушения выступлений?

— Вы знаете, за все годы выступлений на абсолютно любых площадках ощущения перед выходом на сцену не меняются. Ну какие могут быть ожидания, когда идешь делать любимое дело для многотысячной публики? Безусловно, есть волнение, но когда уже оказываешься в этом круговороте эмоций, света и музыки, будто преображаешься — и каждый зритель в зале становится как бы частью тебя.

close 100% Пресс-служба «Супердискотеки 90-х»

— Сильно ли отличается каждая «Супердискотека 90-х» от предыдущих?

— Даже и не знаю, что сказать, калейдоскоп из сцен перед глазами, если начать вспоминать. Каждая по-своему крутая и необычная, плюс ребята подбирают разные тематики для каждого года. Помню, однажды я была Русалочкой.

— В этом году концерт пройдет под лозунгом «Назад в будущее!» по мотивам трилогии Роберта Земекиса. А если бы у вас была машина времени, хотели бы вы оказаться в начале 2000-х и что-то изменить?

— Это каверзный вопрос. Если бы я оказалась в начале 2000-х годов снова, то вряд ли бы что-то стала менять в себе. Зная некоторые обстоятельства заранее, может быть, я не связала бы свою жизнь с некоторыми людьми. Но на то она и жизнь, чтобы приобретать опыт. Нельзя с багажом знаний вернуться в прошлое, потому что уже не будет этого адреналина — и вообще это уже будет не твоя жизнь.

— Готовите ли вы новую хореографическую программу и костюмы для «Супердискотеки»?

— К каждому концерту мы, конечно, отдельно готовимся. Я благодарю всех, кто принимает в этом участие. Это на самом деле титаническая работа — подобрать и найти костюмы, поскольку я же капризная (смеется). И программу на сборных концертах, конечно, заранее надо утверждать. Времени мало, а сделать нужно много! И эта работа тоже включает в процесс множество людей — от световиков до звукачей. А что у нас получается, видно по реакции людей в зале, она явно положительная (улыбается).

close 100% Пресс-служба «Супердискотеки 90-х»

— Вы сами определяете, в чем и как будете выступать, или руководство «Супердискотеки» выдвигает свои требования? Как происходит процесс согласования номеров?

— Программа подбирается по критериям времени и темы. Конечно, тут нужны хиты 90-х, услышать которые и пришли тысячи людей. Разногласий ни у кого не возникает — все артисты знают свой репертуар, что понравится публике на конкретном мероприятии. По поводу образа на сцене — я считаю, артисту никто не вправе ограничивать поле для реализации задуманного, но мы стараемся работать в концепции мероприятия. Так что каждый год — это компромисс артиста и режиссерской команды фестиваля.

— Находите ли вы новые смыслы в своих песнях с течением времени?

— Времена меняются, но творчество — бессмертно. А тем более для исполнителя. Я хочу сказать, что каждая песня, пропущенная через свою душу, никак не может для тебя иметь иной смысл. Новое видение доступно для тех, кто сегодня их впервые услышал, и оно будет даже не новое, а просто иное.

— В чем секрет вашей энергичности и юношеского задора? Какое у вас кредо по жизни?

— Молодость души – это состояние любого творческого человека, я считаю. А ненужные мысли и плохое настроение уходят, когда начинаешь погружаться в работу. Вообще, творческий процесс — это завораживающее действо. С этой работой и связано мое жизненное кредо — что бы ни случилось, двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом.

— Как вы общаетесь с поклонниками, всегда ли соглашаетесь на фото? Что вам чаще всего дарят?

— Чаще всего поклонники дарят мне свои эмоции и акул. Особенно когда оказываются рядом со мной на сцене. Потом в соцсетях приходит очень много сообщений, и это мне очень нравится. Да и на улицах узнают, просят сделать фото и дать автограф. Я никогда не отказываю, потому что для этих людей я и работаю столько лет на сцене.

close 100% Пресс-служба «Супердискотеки 90-х»

— Можете ли вспомнить об одном из необычных случаев, связанных с вашими поклонниками?

— Однажды в Екатеринбурге на «Дискотеке» на сцену вышел парень, подарил мне плюшевого мишку и огромный букет цветов. Сказал, что он повар и хочет готовить для меня всю жизнь. И сделал мне предложение руки и сердца! Это было круто и неожиданно.

— Какой смысл вы вложили в песню «НеКсюша», записанную в августе с Katya Kudos? Как ее встретила аудитория?

— Песня «НеКсюша» с Katya Kudos была написана Катей, и она зацепила меня своей хайповостью, если можно так сказать, а также возможностью проникнуться современными тенденциями в музыке. В части слов доделали мы ее уже вместе. Я постоянно нахожусь в творческом поиске, и такие работы дают очень много полезного. Аудитория встретила песню отлично, на мой взгляд. В моем окружении люди даже ходят до сих пор и напевают: «Потому что я не Ксюша. Ла-ла, ла-ла» (смеется).

— Планируете ли еще релизы в ближайшее время? Ждать ли от вас чего-то необычного?

— Конечно, только это — секрет! На самом деле этой осенью ожидается минимум один релиз — а может, успеем выпустить и два трека. Планируется совместная работа с талантливым DJ Dimixer. Недавно он выпустил трек с Денисом Клявером, буквально сегодня мы договорились о сотрудничестве — и это, скорее всего, не одна работа.

— С кем из современных музыкантов вам больше всего хотелось бы записать фит?

— Я открыта для предложений, готова к самым необычным сочетаниям (смеется).

— Как вы считаете, в чем секрет музыки 90-х, которая и по сей день остается популярной и собирает много слушателей на концертах?

— В 90-х звезд было не так много, как сейчас. И мы привыкли создавать творчество не спеша, вкладывая всю душу в каждую песню. Поэтому каждая песня — особенная. И у слушателей с этими песнями связано что-то особенное в жизни, поэтому, услышав ее через года, они получают отличный флешбек и возможность еще раз пережить те невероятные эмоции!

— Чем, на ваш взгляд, современная отечественная музыка лучше музыки 1990-2000-х — и в чем ей уступает?

— Как я уже сказала, в песнях тех лет живет душа. Помимо всего прочего, прописанный живой инструмент в аранжировке всегда звучит лучше, чем электронная версия, на мой взгляд. Я считаю, что сравнивать музыку 1990-2000-х с современной не стоит, потому что это разные периоды развития как музыки, так и общества.

— В начале карьеры вы сотрудничали с Сергеем Жуковым. За что вы благодарны этому человеку? Поддерживаете ли общение сейчас, следите ли за его деятельностью?

— Сергей многое сделал для моего проекта, и я ему, конечно, очень благодарна. Естественно, мы поддерживаем общение, а следить за его деятельностью — ничего сложного, в новостях и в ленте Сергей появляется чуть ли не через пост (смеется). Я очень рада за успехи его детей, это здорово, когда талант переходит по наследству.

— В сентябре этого года Юрию Шатунову могло бы исполнится 50 лет. Каким он остался в вашей памяти? Общались ли вы в последние годы его жизни?

— Кем он был при жизни, тем и останется навсегда в памяти всех любителей и ценителей музыки — целой эпохой в мире российской эстрады.

— Вы неоднократно выступали на футбольных матчах. За какой клуб болеете? Часто ли посещаете матчи?

— К сожалению, чтобы посещать матчи, надо не летать с концертами по городам. Поэтому выступать на таких мероприятиях получается не так часто, как хотелось бы. Однажды я попала на фестиваль «Спортволна», там познакомилась с ветеранами «Спартака», и с тех пор я за качественный футбол (смеется). Езжу поддерживать ребят на их матчи по возможности, вместе с Валерой Кипеловым мы выступали на открытии стадиона «Открытие Арена». Также приезжаем на хоккейные матчи «Спартака».

— Остается ли у вас свободное время? Как его проводите?

— В творческом процессе его практически не остается. Если получается, я с удовольствием посещаю спортивный зал. А если удается выкроить день-другой, чтобы понежиться на солнце возле морского берега, то счастливей меня не найти.