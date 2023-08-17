Чужих не бывает: 7 российских звезд, которые усыновили детей

Несколько российских артистов воспитали как родных детей из детского дома или из близких им семей, когда в тех случилась трагедия. Так поступили актер Алексей Серебряков, певица Маргарита Суханкина, стилист Сергей Зверев и многие другие. «Газета.Ru» рассказывает истории семи знаменитостей, которые решились на усыновление.

close 100% Актер Алексей Серебряков Владимир Трефилов/РИА Новости

В 1990-х актер Алексей Серебряков женился на хореографе Марии, у которой была дочь Дарья от первого брака. Позднее супруги усыновили двух мальчиков из разных детских домов — Даниила, которому было два года, и трехлетнего Степана. Актер практически не комментирует личную жизнь, но в 2018 году сделал исключение для YouTube-шоу «ВДудь». В интервью Серебряков рассказал, что у него с Марией «дважды не получилось с детьми», поэтому они решились на усыновление.

«Я в своей жизни ничего более важного, чем они и моя жена Маша, не нашел. Большего счастья, чем они, я не знаю. Во всяком случае, на дорожке в Каннах я такого счастья не испытываю», — заявил актер.

Он назвал себя строгим отцом и признался, что иногда кричал на детей, когда они были подростками. В частности, Серебряков повышал голос на сыновей из-за курения.

По словам актера, он почти ничего не знает о родителях мальчиков. С 2012 года семья Серебряковых живет в Канаде. Артист отметил, что хотел бы усыновить еще детей, но у его супруги гражданство Канады, и усыновление невозможно из-за принятого в 2012 году «Закона Димы Яковлева».

Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме детей-сирот, Серебряков вместе с актерами Ириной Апексимовой и Андреем Смоляковым основал благотворительный фонд «Время жить».

Известно, что приемная дочь Серебрякова изучала кинопроизводство в Humber College в Канаде, а позднее получила диплом продюсера в George Brown College. В 2018 году Дарья родила дочь Агату. В начале 2023 года она посетила премьеру фильма «Бешенство» в Москве, главную роль в котором сыграл Серебряков.

Даниил Серебряков обучается в канадской киношколе Toronto Film School, а Степан поступил в архитектурную школу и занялся модельным бизнесом.

close 100% Актриса Ирина Алферова Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда фильма «С любимыми не расставайтесь» Ирина Алферова воспитала четверых детей. Ее первым ребенком стала родная дочь Ксения, родившаяся в браке с болгарским дипломатом Бойко Гюровым. С 1976 по 1993 год актриса была замужем за Александром Абдуловым, но общих детей у пары нет. В эфире шоу «Привет, Андрей!» ведущий Андрей Малахов спросил Алферову, почему так произошло.

«Этот вопрос нужно задавать богу и самому Александру Абдулову, которого больше нет с нами. Так распорядилась жизнь», — ответила актриса.

В 1995 году Алферова вышла замуж за актера Сергея Мартынова. Вскоре из-за врачебной ошибки в Лондоне ушла из жизни его первая жена, которая воспитывала двоих детей. Так в семье Алферовой появились еще два наследника — Анастасия и Сергей. А в 1997 году не стало сестры актрисы Татьяны, ее сын Александр остался сиротой. Алферова воспитала и его.

close 100% Певица Маргарита Суханкина Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина впервые стала мамой в 48 лет. В 2013 году вскоре после вступления в брак с композитором Андреем Литягиным певица усыновила брата и сестру — четырехлетнего Сережу и трехлетнюю Леру. В интервью журналу WDay Суханкина заявила, что супруг не смог принять детей и через год оставил семью. Позднее она назвала брак с Литягиным пиар-ходом.

В марте 2023 года в эфире шоу «Привет, Андрей!» Суханкина рассказала, что Сергей уже стал выше нее на голову.

«Они увлекаются «городками», занимаются спортом. Он отжимается, подтягивается. В общем, они все в спорте. Им 13 и 14 лет, мы паспорт получили уже. Ребята мои в телефонах не сидят. В них столько доброты, я просто поражаюсь! Никакой злопамятности. Чтобы они затаили злобу, обиду — никогда. Я их обожаю, а они меня. Они смысл моей жизни», — поделилась певица.

По словам Суханкиной, Сережа мечтает стать поваром, а Лера — ветеринаром.

close 100% Стилист и певец Сергей Зверев Виталий Невар/РИА Новости

В середине 1990-х стилист и певец Сергей Зверев усыновил мальчика из иркутского детского дома. При рождении он получил имя Дмитрий, в детском доме его звали Сашей, а в семье мальчик стал Сережей. В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» Сергей Зверев-старший признался, что его поразила нищета и плохие условия в приюте. В углу он заметил трехлетнего Сашу, который не умел говорить и был серьезно болен.

«В родильном доме его выходила пожилая тетенька-акушерка. Он просто лежал, ну такое вот родилось, никакое. Она его выхаживала, день и ночь над ним тряслась. Только потому что она в бога верила, и этот ребенок ей понравился, они его «дотянули», — рассказал Зверев.

Он забрал Сашу к себе и вместе со своей матерью занялся его лечением. Когда ребенок почувствовал себя лучше, Зверев начал выводить его на публику, представляя своим родным сыном.

В июле 2023 года Сергей Зверев-младший рассказал «СтарХиту», что живет в Подмосковье и работает на стройке. Согласно источнику, он вместе с супругой Юлией пытался отсудить у приемного отца часть квартиры — но тот тайно его выписал. В эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» шоумен признался, что почти не общается с сыном.

«Ему спасли жизнь два человека — я и моя мама, потому что он не должен был жить. Очень сложно было его отпустить. Ты не представляешь, чего это стоило маме, мне, родственникам, но его надо было отпустить», — сказал стилист Малахову.

close 100% Певица Татьяна Овсиенко Нина Зотина/РИА Новости

В 1999 году певица Татьяна Овсиенко усыновила трехлетнего Игоря из Пензы, у которого был врожденный порок сердца. Артистка спасла мальчику жизнь, оплатив дорогостоящую операцию. Ребенку дали фамилию первого мужа Овсиенко — продюсера Владимира Дубовицкого, с которым она развелась в 2007 году. Знакомство с Игорем она описала в комментарии «Экспресс-газете»:

«В уголочке сидит Игорешка наш, маленький такой — с перевернутой вверх ногами книжкой по алгебре. И вот он сидит такой, естественно бледного цвета».

Мальчик, ставший единственным сыном Овсиенко, рос в любви. Ему долго не говорили, что он неродной. Об этом отец решил рассказать уже взрослому Игорю — но оказалось, что он знал о своем происхождении. Сейчас мужчина живет с семьей в Майами. Он женат на бразильянке по имени Заия, в 2015 году у пары родился сын Александр.

close 100% Адвокат и звезда шоу «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский Григорий Сысоев/РИА Новости

Адвокат и звезда шоу «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский и его жена Ольга вырастили родную дочь Наталию 1977 года рождения. Она окончила МГУ и стала юристом. В 2006 году супруги приняли в семью годовалых двойняшек Максима и Дашу. Когда детям исполнилось по шесть лет, они спокойно приняли информацию о своем происхождении.

В интервью «Еврейскому журналу» Барщевский заявил, что не будет оставлять детям наследство и помогать деньгами. По мнению адвоката, задача родителей — обеспечить детям достойное воспитание и образование, а материальная поддержка может навредить взрослому человеку.

«Даже если мой сын придет и попросит деньги на «интересный проект», то я его отправлю в банк за кредитом. Все достижения и провалы в его жизни должны быть его, а не мои. Папина квартира и машина лишь развивают у молодых комплекс неполноценности, так как не дают им возможность доказать, что они способны чего-то добиться», — сказал Барщевский.

close 100% Актриса Наталья Белохвостикова Евгений Биятов/РИА Новости

В 2007 году актриса Наталья Белохвостикова и ее муж Владимир Наумов познакомились с трехлетним Кириллом во время концерта в подмосковном детском доме. Мальчик запал супругам в душу — сначала они его просто навещали, а вскоре решили забрать в семью. Они решились на усыновление, когда Белохвостиковой было 55 лет, а Наумову — 79. В 2020 году в передаче «Судьба человека» актриса заявила, что Кирилл стал ей очень дорог:

«Я просто растворилась в этом человеке. Даже не представляю своей жизни без него. У меня не укладывается в голове, что он мог остаться в детдоме. Через него пришло иное понимание жизни, людей, обстоятельств. Жалко только, что быстро вырос. Когда был маленький, был такой смешнючий. Но зато теперь рядом настоящий мужчина».

Сейчас Кириллу 19 лет, он учится на втором курсе юридического факультета — об этом Белохвостикова рассказала в апреле 2023 года в комментарии сайту «Москва Онлайн». В каком вузе обучается наследник, актриса не уточнила.