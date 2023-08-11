«Мне сейчас морально сложно»: Лада Дэнс обратилась к поклонникам впервые после страшного ДТП

Певица Лада Дэнс впервые после автомобильной аварии обратилась к своим поклонникам. Она заявила, что добрые слова поддержки дарят ей силы в этот непростой период. Артистка также призвала доверять только официальным заявлениям от нее, поскольку «в СМИ много ложной информации». В результате ДТП она получила черепно-мозговую травму и другие травмы, а директор певицы сообщил, что у нее начались проблемы с речью. Она намерена судиться с транспортной компанией после ДТП в Подмосковье.

Популярная певица Лада Дэнс опубликовала первое обращение после тяжелого дорожно-транспортного происшествия. В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* она опубликовала пост с призывом к своим поклонникам и слушателям.

«Дорогие мои, любимые. Мне сейчас пока морально сложно быть активной в сети. Однако я читаю и вижу ваши добрые слова поддержки, и они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне», — говорится в нем.

По словам Дэнс, сейчас в газетах и журналах публикуют много неправдивых сведений о состоянии ее здоровья. Она призвала ждать официальных сообщений от нее лично. Кроме того, артистка выразила читателям и фанатам благодарность за поддержку. «Вы – моя опора. С любовью к вам ваша Лада Дэнс!» — говорится также в публикации.

Директор певицы Сергей Пудовкин при этом сообщил, что Лада Дэнс пока не может разговаривать, поэтому видео с ней появится позже.

«Видео будет записано через несколько дней, сейчас есть косметические проблемы... К тому же, есть сложности с речью, но Лада идет на поправку», — отметил Пудовкин.

Подписчики Лады Дэнс пожелали ей скорее поправляться.

«Выздоравливайте! Ждем вас на большой сцене!»; «Все будет хорошо! Верим!» — приводит их комментарии издание StarHit. По словам других читателей ее аккаунта, Лада — «сильная женщина, которая со всем справится». Ей также пожелали не падать духом и «не обращать внимания на сплетни».

Автомобильная авария с участием Лады Дэнс случилась неделю назад, 5 августа, на трассе М-2 «Крым» под Подольском Московской области. Она ехала на пассажирском сиденье, в машине с ней была хореограф Елена Романова. В результате ДТП, утверждает StarHit, у Дэнс диагностировали черепно-мозговую травму и повреждение лица.

По данным РИА Новости, Ладу Дэнс доставил в медицинскую клинику вертолет МЧС. Лечение артистка проходит в частном медицинском учреждении. Врачи утверждают, что позвоночник певица не сломала, однако обследования пока не закончились. Ранее Telegram-канал Mash опубликовал фото певицы на больничной койке.

Директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин раскритиковал журналистов за публикацию этого материала.

«Когда подсматривают, это не очень приятно. Мы, конечно, не хотели публиковать эти фотографии, а сделать официальный комментарий от певицы, но сейчас нет возможности это осуществить по причине ее здоровья. Я надеюсь, в ближайшее время будет видео и непосредственно комментарий Лады», — заявил менеджер в интервью с MK.RU.

Пудовкин подчеркнул, что очень важно «чтобы она успокоилась» и после этого услышать слова самой Лады Дэнс, а не «типично подсматривать в замочную скважину». Он добавил, что певица попала в сложную ситуацию и оказалась «беззащитной».

Звездный адвокат Александр Добровинский в эфире «Радио 1» прокомментировал решение певицы Лады Дэнс подать в суд на транспортную компанию, которая организовала ее перевозку с выступления. По его словам, после ДТП она может рассчитывать на полноценную компенсацию.

«Человек, который попал в аварию, безусловно, может обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба перевозчиком. Можно предъявить траты на лечение, также можно взыскать понесенный материальный ущерб во время периода неработоспособности, пока он находился на лечении, или если при аварии была получена инвалидность», — рассказал Добровинский.

По словам Сергея Пудовкина, исполнительница направит в суд иск против транспортной компании на 12 млн рублей после ДТП в подмосковном Подольске.