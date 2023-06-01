От «Гаража» до «Афони». Умерла актриса Людмила Цветкова

Актриса, режиссер, президент Ассоциации военного историко-патриотического фильма Людмила Цветкова скончалась в возрасте 78 лет. Выпускница театрального училища им. М.С. Щепкина снялась более чем 40 фильмах, особенно она запомнилась зрителям ролями в кинохитах Эльдара Рязанова и Георгия Данелии. Режиссер более 20 документальных картин, в том числе из цикла «Свидетели эпохи» о героях Великой Отечественной войны. Подробнее о карьерном пути Цветковой — в материале «Газеты.Ru».

Актриса и режиссер Людмила Цветкова умерла в возрасте 78 лет, сообщает Союз кинематографистов РФ на своем сайте. Смерть наступила днем ранее, 31 мая.

«Ушла из жизни режиссер документального кино, актриса, член Союза кинематографистов России, почетный член Российской Академии художеств, академик Евразийской Академии телевидения и радио, почетный деятель искусств Москвы, отличник кинематографии РФ Людмила Васильевна Цветкова», — говорится в сообщении.

В организации выразили глубокие соболезнования родным и близким Цветковой.

Прощание с актрисой пройдет 2 июня, в 11:00 в Конференц-зале Центрального дома кинематографистов на Васильевской улице.

Карьерный путь

Цветкова родилась 31 октября 1944 года. В 1967-м окончила Театральное училище им. М.С. Щепкина. Свой творческий путь в кино начинала как актриса. Дебютной работой стала картина Леона Саакова «Три времени года».

В общей сложности снялась более чем 40 фильмах, работала с такими знаменитыми режиссерами, как Эльдар Рязанов, Петр Тодоровский, Марлен Хуциев, Георгий Данелия и другими.

Особенно зрителям запомнились ее роли в «Гараже» (женщина в мохнатой шапке) и «Иронии судьбы» (одна из подруг главной героини) Рязанова, а также в «Афоне» Данелии (заведующая магазином).

В 1996 году начала снимать фильмы сама. Первой пробой стала документальная лента «Афганцы». Всего в ее режиссерской фильмографии более 20 работ, среди которых «Истинный дар», «Брыкин бор», «Лесной колокольчик», «Красота живет здесь», а также цикл фильмов «Свидетели эпохи» о героях ВОВ.

Написала сценарии для фильмов «Не покидай меня, любовь» и «Истинный дар».

С 2008 года была президентом Ассоциации военного историко-патриотического фильма Союза кинематографистов России, с 2022 года — членом Художественного совета при Министерстве обороны РФ (секция «Кинематография»).