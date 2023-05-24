Сериал «Балет»: танцы и цензура вместо вебкама в новой драме от режиссера «Happy End»

После гастролей 1984 года прима-балерина Национального театра Рута Адамкуте так и не вернулась из Нью-Йорка в Москву: звонком посреди «Лебединого озера» ее предупредили о доносе и уголовном деле. На следующие 35 лет танцовища (Алла Сигалова), взявшая псевдоним Майерс, оборвала все контакты с родиной — и за этот срок дотянулась до статуса одной из главных деятельниц мирового балета. В 2021 году — все в том же Нью-Йорке — после премьерного показа очередной постановки хореографиня остается недовольна проектом, в сердцах отменяет его и вдруг соглашается на предложение директора Национального театра Игоря Корнеева (Федор Бондарчук) вернуться на родную сцену и поставить там спектакль. По приезде Майерс обнаруживает, что многое изменилось: бывший возлюбленный Андрей Пронин (Игорь Гордин) — теперь худрук, бывшая лучшая подруга Алла (Ирина Апексимова) — его жена, их сын Илья (Петр Райков) — премьер. Кое-что, впрочем, осталось прежним: вокруг Майерс сразу же находятся «важные люди», считающие необходимым объяснить ей, что в театре делать можно, а что нельзя.
Кадр из сериала «Балет» (2023)Национальная Медиа Группа (НМГ)
Учитывая некоторый производственный ад, через который прошел «Балет» с первого анонса двухлетней давности до возникновения на экранах, любопытно было бы выяснить, сколько этих самых монологов про «можно и нельзя» довелось выслушать его автору Евгению Сангаджиеву, дебютировавшему те же два года назад с вебкам-драмой «Happy End» с Леной Трониной. Какое-то их количество явно было, ведь снимать сериал начали еще в сентябре 2021-го с Ингеборгой Дапкунайте в главной роли. По итогам Дапкунайте в проекте не оказалось, но Пугачева на титрах осталась. А еще куда-то исчез вроде как заявленный на старте Джон Малкович.
Кадр из сериала «Балет» (2023)Национальная Медиа Группа (НМГ)
Надо полагать, три года назад «Балет» задумывался скорее идейным наследником «Happy End», еще одной телесной драмой о раскрепощении и поиске себя (в первых сериях Майерс и сама не знает, что будет ставить в Национальном). Но, выражаясь словами героя Бондарчука (который балет, по собственному признанию, не любит), с тех пор многое изменилось: и подход, и люди, и страна. На фоне этого сериал видится в первую очередь высказыванием политическим, а титр «2021 год» становится крайне важным уточнением.
Кадр из сериала «Балет» (2023)Национальная Медиа Группа (НМГ)
От смены главной актрисы «Балет» что-то потерял, но что-то, хочется верить, и приобрел. У Сигаловой, ясное дело, нет гравитации и магнетизма Дапкунайте, но ей меньше нужно вживаться в роль: несмотря на опыт в кино (советско-турецкий фильм-притча «Любовь моя, печаль моя», криминальная комедия «Небо в алмазах»), в первую очередь она — хореографиня и балетмейстерша с 40-летним стажем. Вместе с покойным супругом, худруком Театра имени Пушкина Романом Козаком они в принципе занимались примерно тем же, чем занимается героиня Сигаловой в «Балете», — освежением и модернизацией отечественного театра.
Стоит ли говорить, что это как минимум страшно красиво: камера Игоря Киселева ловит безупречные движения (хореограф-постановщик — лауреат «Золотой маски» Владимир Варнава, в кадре его тоже можно увидеть) в безупречных декорациях (под Национальным театром подразумевается, понятно, Большой, «играют» его Большой снаружи и Михайловский с МАМТ внутри). Ответственным за успех, впрочем, тянет назначить именно Сангаджиева, который еще в «Happy End» продемонстрировал вполне очевидный талант, — тут он его лишь подтверждает (дебютный сериал слегка сдал к финалу, но точно не рухнул ниже взятой на старте планки). В отличие от недавно завершившихся «Актрис», снятых той же студией Бондарчука и Алексея Киселева «Видеопрокат» — и так же старающихся зафиксировать быт артистов, — «Балет» в первую очередь рассказывает историю, а не выдает за первоклассную работу бесцельный набор цеховых анекдотов и страшилок. Какую именно историю, пока неясно, но выяснить хочется совершенно точно. Понятно одно: с фамилией Сангаджиева в титрах на хэппи-энд надеяться не стоит.