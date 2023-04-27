Рэпер Scally Milano покаялся перед Мизулиной и удалил несколько песен

Несколько песен и альбом рэпера Scally Milano были удалены с российских музыкальных площадок. Кроме того, сам артист заявил, что не пропагандировал применение наркотиков и нарушение законодательства РФ в своих треках. Он также сказал, что «исправится» и удалит спорные композиции из интернета. Ранее Scally Milano покинул Россию после возбуждения уголовного дела.

Некоторые песни и альбом «159» рэпера Scally Milano были удалены с российских музыкальных сервисов. Об этом сообщает портал The Flow.

С «Яндекс Музыки» и «VK Музыки» удалили треки «Мошенник», «Подколы», «Говоритель х***и», «Russian scam». Композиции также недоступны для пользователей Apple Music из России.

В Telegram-канале Scallygram было опубликовано обращение от имени Даниила Дмитриева (ранее СМИ сообщали, что настоящее имя Scally Milano – Даниил Слонов).

«Я, Дмитриев Даниил, известный под псевдонимом Scally Milano, хочу заявить, что своим творчеством не преследовал цели пропагандировать или романтизировать употребление наркотических веществ и нарушение законов Российской Федерации.

Сам я не являюсь человеком, употребляющим вещества, не нарушал законов, все действия в моих песнях являются творческим повествованием, как Вы и заметили», — говорится в публикации.

Обращение адресовано представителям организации «Лига безопасного интернета» и Екатерине Мизулиной, «а также ко всем причастным и представителям различных органов». В нем также говорится, что Дмитриев «осознал свои ошибки и готов полностью пересмотреть взгляд на творчество – вектор <…> будет направлен на позитивный манер, вдохновляющий к хорошим и правильным действиям».

По словам Scally Milano, его команда удаляет с площадок песни, в которых «могут быть использованы слова или выражения, попадающие под понятие нарушения закона» (авторская орфография сохранена).

В публикации также содержится призыв к другим российским исполнителям. «Мы должны быть примером для подражания, но с правильными ценностями. Я призываю всех исполнителей становиться ответственнее. Настал момент все менять в лучшую сторону, и я хочу повлиять на это. Я хочу не словом, а делом доказать свою готовность заниматься полезной для молодежи своей страны деятельностью, раз уж я стал неким ориентиром для нее», — говорится в посте.

Вскоре после этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что «даст» Scally Milano «шанс» (оба слова в посте взяты в кавычки, рэпер опубликовал в своем канале видео со словами «дай мне шанс» — «Газета.Ru»).

«Я прошу правоохранительные органы обратить внимание на обращение исполнителя и быть снисходительнее», — написала она в своем Telegram-канале, добавив, что «верит в лучшее в людях». Однако уголовное дело, добавила она, уже возбуждено, ведется проверка по фактам дискредитации ВС РФ, и «вернуть время назад сложно».

Мизулина также рекомендовала Scally Milano «извиниться перед всеми патриотами России» за видео «с призывами против специальной военной операции».

25 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что рэпер якобы уехал из России в Дубай. При этом в публикации не приводятся имя и фамилия музыканта, канал ссылается на «собственную информацию». Сам артист официально об отъезде за границу не сообщал.

Тогда же полиция возбудила уголовное дело по статье 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий».

Причастные к преступлению лица устанавливаются. Максимальное наказание по статье – до четырех лет лишения свободы.

Канал также сообщает, что с концерта Scally Milano полиция увезла в участок нескольких пьяных подростков. Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов попросил председателя СК РФ Александра Бастрыкина лично проконтролировать проверку замеченных «возмущенными родителями» нарушений на концерте.

Депутат заявил, что были нарушены возрастные ограничения для посетителей концерта, а также – в текстах рэпера пропагандировались наркотики и публично делались антивоенные высказывания. По словам Романова, на концерт, предназначенный для публики старше 16 лет, смогли попасть подростки 12-14 лет.

«Артист стимулировал подростковую публику к поддержке нецензурных лозунгов антигосударственной направленности», — говорится в запросе.

Член фракции «Единая Россия» также выразил мнение, что Scally Milano и его продюсеры намеренно составили программу и сценарий шоу «в расчете на восприимчивую к радикальному протесту и нарко-толерантности подростковую и молодежную аудиторию».

«Такие мероприятия — вред для будущего страны. Россияне не хотят, чтобы их дети любили наркотики и ненавидели Родину. Все родители желают своим детям обратного. Мы все хотим, чтобы наши дети были здоровы, жили долго и счастливо в своем государстве, чтобы они любили свою Родину, а не ненавидели ее за запрет смертоносных препаратов. Увы, именно такой опасный и негативный контент создает этот юный рэпер, открывая перед нашей молодежью, как ему кажется, альтернативную жизненную дорогу: протест — наркотики — смерть. Эта дорога отрывает подростков от семьи, от родины, от нормальной человеческой жизни. Скандируя лозунги против российской армии, они не понимают, что, тем самым встают на сторону армии вражеской. Родители, держите своих детей подальше от такой, с позволения сказать, музыки», — возмущается парламентарий.