Сериал «Локвуд и компания»: уютное фэнтези, где подростки истребляют духов ночного Лондона

Почти полвека назад случилась «Проблема»: мир наводнили призраки. Их прикосновение смертельно, а от продолжительного зрительного контакта можно впасть в кому. Что-либо противопоставить «гостям», терроризирующим человечество по ночам, способны только дети и подростки с особым даром чувствовать духов. С возрастом они постепенно лишаются этого умения, но до тех пор их используют в качестве борцов с привидениями специальные аккредитованные агентства — своеобразные ведьмачьи организации, работающие за разумную плату. Среди таких агентств в Лондоне есть одно стоящее особняком: «Локвуд и компания», что обходится без взрослого-супервайзера и управляется самими детьми. Его новой сотрудницей становится юная Люси Карлайл (Руби Стоукс), которая сбежала в столицу после неудачного рейда, унесшего жизни всех ее друзей.

close 100% Кадр из сериала «Агентство «Локвуд и компания» (2023) Netflix

Сериал «Локвуд и компания», строго говоря, вещь не самая выдающаяся — это достаточно типовое янг-эдалтовское городское фэнтези, вполне ладно скроенное, пускай и насквозь предсказуемое, но все-таки имеющее какое-то осязаемое, непризрачное очарование. У Netflix в последнее время завелась привычка закрывать ровно такие (а то и получше) проекты после одного-двух сезонов, так что прикипать к подобному, признаться, теперь боязно. С «Локвудом», впрочем, стоит рискнуть — в худшем случае придется утешаться оставшимися тремя книгами Джонатана Страуда (редкий случай, когда фанаты вроде бы всецело довольны экранизацией, хотя, может, просто повезло с нетоксичным фандомом), что не такой уж, в общем-то, плохой вариант. Поклонникам «Клуба полуночников» Майка Флэнагана, скажем, недавно пришлось довольствоваться пускай и подробным, но все же банальным постом режиссера о планах на продолжение — и это еще большое везение.

close 100% Кадр из сериала «Агентство «Локвуд и компания» (2023) Netflix

Сложно сказать, чем именно умудряется зацепить «Локвуд». Возможно, дело в его британском гражданстве и сравнительно небольшом бюджете, из-за чего шоу порой отдает шармом «Доктора Кто» нулевых (и почему-то еще рифмуется с недавней российской «13 клинической»). Возможно, в эпизодических вылазках на территорию хоррора (от сериала пару раз действительно волосы стынут в жилах). Возможно, в уютном — опять же британском — саундтреке, составленном из сумрачного постпанка The Cure, Bauhaus, Siouxsie and the Banshees и This Mortal Coil, чья беспокойная музыка тоже в известном смысле населена призраками (в английском есть подходящее слово «haunted»). Возможно, в простоте задумки, объяснение которой легко умещается в минутную заставку.

close 100% Кадр из сериала «Агентство «Локвуд и компания» (2023) Netflix

А возможно, в том, что за незамысловатым городским фэнтези с примесью детективного триллера можно обнаружить довольно печальную историю о детях, которым приходится тащить на своих плечах откровенно кошмарный мир, оказавшийся взрослым не по зубам, и которые вынуждены жертвовать своим детством ради его спасения. И о том, как даже самые немыслимые вещи становятся обыденностью, если не нормой — дайте человеку время, и он привыкнет к чему угодно, даже к тому, к чему нельзя привыкать.