Фильму «Убить Билла» — 20 лет. Чего вы не знали о съемках культовой дилогии Тарантино

Глава 1, в которой образ Невесты придумала сама Турман, а Тарантино написал сценарий за 6 лет
Ума Турман в образе Невесты в промо-кампании фильма «Убить Билла 2» (2004)Global Look Press
Тарантино впервые задумался о съемках «Убить Билла» еще во время работы над «Криминальным чтивом». О своем желании снять картину в стиле кунг-фу-фильмов 70-х режиссер рассказал Уме Турман. Актриса поддержала его замысел, придумав, что героиня будет сражаться на мечах и в костюме невесты. Это подтверждает и титульная заставка фильма.
Написание сценария заняло у Тарантино 6 лет, и изначально «Убить Билла» задумывался как один фильм. Но 220-страничный скрипт (огромный объем для Голливуда, обычно от авторов требуют укладываться в 110 страниц) напугал продюсеров, и те потребовали от Тарантино разбить проект на две части. При этом сам режиссер считает оба фильма единым целым.
Глава 2, в которой изначально роль Билла писалась для Уоррена Битти
Дэвид Кэррадайн и Квентин Тарантино на съемках фильма «Убить Билла 2» (2004)Global Look Press
Сыгравший роль Билла актер Дэвид Кэррадайн не был первым выбором Тарантино. Изначально постановщик писал роль для звезды оригинального «Бонни и Клайда» Уоррена Битти, но актер не смог сняться в проекте. Тогда Квентин пробовал на роль Джека Николсона, Курта Рассела и Микки Рурка, но и они по разным причинам не получили эту роль.
В итоге Билла сыграл Дэвид Кэррадайн — к тому моменту известный ролью миролюбивого шаолиньского монаха Квай Чан Кейна из сериала 70-х «Кунг-фу».
Глава 3, в которой Сэмюэл Л. Джексон играет мертвого музыканта, а Майкл Паркс повторяет свою роль из других проектов Тарантино
Майкл Паркс (слева) и Джеймс Паркс в кадре из фильма «Убить Билла» (2003)Miramax/Courtesy Everett Collection/Global Look Press
В дилогии «Убить Билла» нашлось место и любопытным актерским появлениям второго плана. В сцене после нападения на Невесту в церкви в кадре можно заметить Сэмюэла Л. Джексона, который исполнил роль мертвого музыканта.
Также интересен персонаж техасского рейнджера в исполнении актера Майкла Паркса, расследующего резню в свадебной часовне. Паркс сыграл эту же сцену несколько раз в других проектах Тарантино: в «От заката до рассвета» и в двух частях «Грайндхауса».
Глава 4, в которой Ума Турман попала в аварию на съемках фильма
Ума Турман в кадре из фильма «Убить Билла» (2003)Miramax/Global Look Press
В 2018 году в большом интервью для The New York Times Турман впервые рассказала об аварии, в которую попала из-за халатности съемочной группы «Убить Билла» и давления со стороны Тарантино. По воспоминаниям актрисы, режиссер настоял, чтобы в одной из сцен она лично проехала по песчаной дороге в машине с открытой крышей.
Турман рассказала, что машина выглядела очень старой и не годной для езды, тем более по песчаной дороге, но Квентин Тарантино отказал ей в праве воспользоваться услугами дублерши. Как итог, Ума Турман попала в аварию, сильно травмировав шею, колени и получив сотрясение мозга.
Спустя несколько дней адвокат Турман направил в компанию Miramax (занимавшуюся съемками фильма и возглавляемую Харви Вайнштейном) письмо, в котором говорилось, что актриса намерена судиться. Юристы Вайнштейна выдвинули в ответ свои условия: они предоставят видео со съемочной площадки, на котором заснята авария, если Турман подпишет документ, в котором откажется от своих претензий.
Ума Турман отказалась и сумела все же со временем добиться справедливости — спустя 15 лет и на волне Вайнштейнгейта Тарантино, который все эти годы занимал сторону опального продюсера, предоставил Турман запись, подтверждающую изначальную неисправность съемочного автомобиля.
Глава 5, в которой заявленная пятиминутная сцена боя с героиней Люси Лью действительно длится 5 минут
Люси Лью и Ума Турман в кадре из фильма «Убить Билла» (2003)Miramax
Перед сценой схватки Невесты с О-Рен Ишии в «Доме голубых листьев» героиня Люси Лью говорит следующую фразу на японском: «Надеюсь, ты сохранила немного энергии, иначе тебе не продержаться и пяти минут». И Невесте потребовалось ровно 4 минуты 59 секунд, чтобы расквитаться со своей противницей.
Глава 6, в которой перед съемками Тарантино попросил Турман посмотреть три специально отобранных им фильма
Ума Турман и Квентин Тарантино на съемках фильма «Убить Билла» (2003)Global Look Press
По воспоминаниям Турман, перед началом съемок Тарантино обратился к ней с просьбой посмотреть три фильма, которые помогут ей лучше понять свою героиню и мир «Убить Билла». Отобранными Тарантино фильмами стали «Наемный убийца» Джона Ву, «Крепкий кофеек» с будущей звездой «Джеки Браун» Пэм Гриер и «За пригоршню долларов» Серджио Леоне.
У Турман было достаточно времени, чтобы посмотреть и при желании пересмотреть эти фильмы несколько раз: сроки старта съемок «Убить Билла» был перенесены почти на год из-за беременности актрисы.
Глава 7, в которой искусственные всплески крови имитировали с помощью презервативов
Кадр из фильма «Убить Билла» (2003)Global Look Press
Реквизиторы фильма на съемках прибегали к техническим уловкам своих коллег, работавших над боевиками в 70-х годах. Чтобы создать в кадре убедительный всплеск искусственной крови, они наполняли ею презервативы, которые разбрызгивались при ударе. Все потому, что Тарантино категорически отказался от использования компьютерных спецэффектов.
Глава 8, в которой машина Невесты с вульгарной подписью «Pussy Wagon» появлялась в клипе Леди Гаги
Кадр из клипа Lady Gaga - Telephone ft. BeyonceLady Gaga/YouTube
Мало того, что машина стала личной собственностью Тарантино, она продолжила свою фильмографию после завершения «Убить Билла». Этот автомобиль появлялся на экране снова как минимум дважды: в клипе Missy Elliott на песню «I'm Really Hot» и в видеоклипе Леди Гаги и Бейонсе на песню «Telephone».
Глава 9, в которой самая долгая сцена фильма снялась с 17-го дубля, а оператор стедикам потерял сознание от усталости
На съемочной площадке фильма «Убить Билла» (2003)Global Look Press
Самая долгая сцена первой части «Убить Билла», в которой невеста сражается с элитным отрядом клана «88 бешеных», заняла шесть часов подготовки и 17 дублей.
По слухам, оператор стедикам (системы стабилизации камеры, к которой прибегают во время съемок динамичных сцен) Ларри Макконки к концу дня был так утомлен, что потерял сознание прямо на съемочной площадке.
Глава 10, в которой выясняется, что дилогия «Убить Билла» — единственные фильмы Тарантино, в которых не используется оскорбление на букву «н»
Квентин Тарантино и Дэрил Ханна на съемках фильма «Убить Билла 2» (2004)Global Look Press
Любитель сквернословить и провоцировать аудиторию намеренными бравадами Тарантино в «Убить Билла» единственный раз в карьере отказался от употребления оскорбительного слова на букву «н» в отношении темнокожих.
Эпилог. Так будет ли третий фильм?
С момента выхода второй части «Убить Билла» не утихают разговоры о создании финального третьего фильма. Сам Тарантино, которому в 2024 году исполнится 60, в последнее время говорит о возможном третьей части с убывающим энтузиазмом. К нему присоединяется и Ума Турман, заявившая, что уже давно нет никаких переговоров о превращении «Убить Билла» в трилогию.
В своих последних интервью Тарантино, у которого в запасе остался один фильм (он намерен ограничиться только десятью режиссерскими проектами в карьере), признался, что не заинтересован в сиквелах. Наоборот, он хочет рассказать самостоятельную историю, которая поставит финальную точку в его фильмографии.