Фильму «Убить Билла» — 20 лет. Чего вы не знали о съемках культовой дилогии Тарантино

В 2023 году первая часть дилогии «Убить Билла» празднует свое 20-летие. В честь юбилея фильма «Газета.Ru» вспоминает самые интересные факты о его создании. А также отвечает на вопрос: сможет ли третья часть франшизы стать десятым и последним проектом Тарантино. Оба фильма выстроены в формате книги, состоящей из десяти глав, — и этот материал представлен в аналогичной структуре.

Глава 1, в которой образ Невесты придумала сама Турман, а Тарантино написал сценарий за 6 лет

close 100% Ума Турман в образе Невесты в промо-кампании фильма «Убить Билла 2» (2004) Global Look Press

Тарантино впервые задумался о съемках «Убить Билла» еще во время работы над «Криминальным чтивом». О своем желании снять картину в стиле кунг-фу-фильмов 70-х режиссер рассказал Уме Турман. Актриса поддержала его замысел, придумав, что героиня будет сражаться на мечах и в костюме невесты. Это подтверждает и титульная заставка фильма.

Написание сценария заняло у Тарантино 6 лет, и изначально «Убить Билла» задумывался как один фильм. Но 220-страничный скрипт (огромный объем для Голливуда, обычно от авторов требуют укладываться в 110 страниц) напугал продюсеров, и те потребовали от Тарантино разбить проект на две части. При этом сам режиссер считает оба фильма единым целым.

Глава 2, в которой изначально роль Билла писалась для Уоррена Битти

close 100% Дэвид Кэррадайн и Квентин Тарантино на съемках фильма «Убить Билла 2» (2004) Global Look Press

Сыгравший роль Билла актер Дэвид Кэррадайн не был первым выбором Тарантино. Изначально постановщик писал роль для звезды оригинального «Бонни и Клайда» Уоррена Битти, но актер не смог сняться в проекте. Тогда Квентин пробовал на роль Джека Николсона, Курта Рассела и Микки Рурка, но и они по разным причинам не получили эту роль.

В итоге Билла сыграл Дэвид Кэррадайн — к тому моменту известный ролью миролюбивого шаолиньского монаха Квай Чан Кейна из сериала 70-х «Кунг-фу».

Глава 3, в которой Сэмюэл Л. Джексон играет мертвого музыканта, а Майкл Паркс повторяет свою роль из других проектов Тарантино

close 100% Майкл Паркс (слева) и Джеймс Паркс в кадре из фильма «Убить Билла» (2003) Miramax/Courtesy Everett Collection/Global Look Press

В дилогии «Убить Билла» нашлось место и любопытным актерским появлениям второго плана. В сцене после нападения на Невесту в церкви в кадре можно заметить Сэмюэла Л. Джексона, который исполнил роль мертвого музыканта.

Также интересен персонаж техасского рейнджера в исполнении актера Майкла Паркса, расследующего резню в свадебной часовне. Паркс сыграл эту же сцену несколько раз в других проектах Тарантино: в «От заката до рассвета» и в двух частях «Грайндхауса».

Глава 4, в которой Ума Турман попала в аварию на съемках фильма

close 100% Ума Турман в кадре из фильма «Убить Билла» (2003) Miramax/Global Look Press

В 2018 году в большом интервью для The New York Times Турман впервые рассказала об аварии, в которую попала из-за халатности съемочной группы «Убить Билла» и давления со стороны Тарантино. По воспоминаниям актрисы, режиссер настоял, чтобы в одной из сцен она лично проехала по песчаной дороге в машине с открытой крышей.

Турман рассказала, что машина выглядела очень старой и не годной для езды, тем более по песчаной дороге, но Квентин Тарантино отказал ей в праве воспользоваться услугами дублерши. Как итог, Ума Турман попала в аварию, сильно травмировав шею, колени и получив сотрясение мозга.

Спустя несколько дней адвокат Турман направил в компанию Miramax (занимавшуюся съемками фильма и возглавляемую Харви Вайнштейном) письмо, в котором говорилось, что актриса намерена судиться. Юристы Вайнштейна выдвинули в ответ свои условия: они предоставят видео со съемочной площадки, на котором заснята авария, если Турман подпишет документ, в котором откажется от своих претензий.

Ума Турман отказалась и сумела все же со временем добиться справедливости — спустя 15 лет и на волне Вайнштейнгейта Тарантино, который все эти годы занимал сторону опального продюсера, предоставил Турман запись, подтверждающую изначальную неисправность съемочного автомобиля.

Глава 5, в которой заявленная пятиминутная сцена боя с героиней Люси Лью действительно длится 5 минут

close 100% Люси Лью и Ума Турман в кадре из фильма «Убить Билла» (2003) Miramax

Перед сценой схватки Невесты с О-Рен Ишии в «Доме голубых листьев» героиня Люси Лью говорит следующую фразу на японском: «Надеюсь, ты сохранила немного энергии, иначе тебе не продержаться и пяти минут». И Невесте потребовалось ровно 4 минуты 59 секунд, чтобы расквитаться со своей противницей.

Глава 6, в которой перед съемками Тарантино попросил Турман посмотреть три специально отобранных им фильма

close 100% Ума Турман и Квентин Тарантино на съемках фильма «Убить Билла» (2003) Global Look Press

По воспоминаниям Турман, перед началом съемок Тарантино обратился к ней с просьбой посмотреть три фильма, которые помогут ей лучше понять свою героиню и мир «Убить Билла». Отобранными Тарантино фильмами стали «Наемный убийца» Джона Ву, «Крепкий кофеек» с будущей звездой «Джеки Браун» Пэм Гриер и «За пригоршню долларов» Серджио Леоне.

У Турман было достаточно времени, чтобы посмотреть и при желании пересмотреть эти фильмы несколько раз: сроки старта съемок «Убить Билла» был перенесены почти на год из-за беременности актрисы.

Глава 7, в которой искусственные всплески крови имитировали с помощью презервативов

close 100% Кадр из фильма «Убить Билла» (2003) Global Look Press

Реквизиторы фильма на съемках прибегали к техническим уловкам своих коллег, работавших над боевиками в 70-х годах. Чтобы создать в кадре убедительный всплеск искусственной крови, они наполняли ею презервативы, которые разбрызгивались при ударе. Все потому, что Тарантино категорически отказался от использования компьютерных спецэффектов.

Глава 8, в которой машина Невесты с вульгарной подписью «Pussy Wagon» появлялась в клипе Леди Гаги

close 100% Кадр из клипа Lady Gaga - Telephone ft. Beyonce Lady Gaga/YouTube

Мало того, что машина стала личной собственностью Тарантино, она продолжила свою фильмографию после завершения «Убить Билла». Этот автомобиль появлялся на экране снова как минимум дважды: в клипе Missy Elliott на песню «I'm Really Hot» и в видеоклипе Леди Гаги и Бейонсе на песню «Telephone».

Глава 9, в которой самая долгая сцена фильма снялась с 17-го дубля, а оператор стедикам потерял сознание от усталости

close 100% На съемочной площадке фильма «Убить Билла» (2003) Global Look Press

Самая долгая сцена первой части «Убить Билла», в которой невеста сражается с элитным отрядом клана «88 бешеных», заняла шесть часов подготовки и 17 дублей.

По слухам, оператор стедикам (системы стабилизации камеры, к которой прибегают во время съемок динамичных сцен) Ларри Макконки к концу дня был так утомлен, что потерял сознание прямо на съемочной площадке.

Глава 10, в которой выясняется, что дилогия «Убить Билла» — единственные фильмы Тарантино, в которых не используется оскорбление на букву «н»

close 100% Квентин Тарантино и Дэрил Ханна на съемках фильма «Убить Билла 2» (2004) Global Look Press

Любитель сквернословить и провоцировать аудиторию намеренными бравадами Тарантино в «Убить Билла» единственный раз в карьере отказался от употребления оскорбительного слова на букву «н» в отношении темнокожих.

Эпилог. Так будет ли третий фильм?

С момента выхода второй части «Убить Билла» не утихают разговоры о создании финального третьего фильма. Сам Тарантино, которому в 2024 году исполнится 60, в последнее время говорит о возможном третьей части с убывающим энтузиазмом. К нему присоединяется и Ума Турман, заявившая, что уже давно нет никаких переговоров о превращении «Убить Билла» в трилогию.

В своих последних интервью Тарантино, у которого в запасе остался один фильм (он намерен ограничиться только десятью режиссерскими проектами в карьере), признался, что не заинтересован в сиквелах. Наоборот, он хочет рассказать самостоятельную историю, которая поставит финальную точку в его фильмографии.